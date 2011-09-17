به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز شنبه 26شهریورماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:

گاف العربیه در سناریوسازی جدید علیه ایران

به گزارش خبرگزاری فارس شبکه العربیه درحالی که تیتر زده بود: " بهار ایرانی در راه است/ تظاهرات جوانان در منطقه بام تهران و درگیری با نیروهای امنیتی"؛ مدعی شد که این تظاهرات مقدمه تظاهرات های بعدی خواهد بود. العربیه از عکس‌های مربوط به راهپیمایی 9 دی برای این خبر استفاده کرد و به نقل از شخصیت های ایرانی در امریکا، ایران را مقصد بعدی قیام های مردمی دانست!

کارشناسان بر این باورند که این اقدام العربیه تلاشی برنامه ریزی شده و هماهنگ با دستگاه امنیتی آل سعود برای تحت الشعاع قرار دادن اجلاس امروز بیداری اسلامی در تهران است.

نصف نمایندگان تهران ملاقات مردمی ندارند

سایت خبری بولتن نوشت: بر اساس لیست مجمع نمایندگان، 14 نماینده تهران در مرداد ماه امسال هیچ ملاقات مردمی نداشته و هفت نماینده هم نه تنها با هیچ یک از موکلین خود ملاقات نداشتند، بلکه اصلا در دفتر خود حضور نیافته و هیچ مراجعه کننده و هیچ مکاتبه ای هم نداشتند. در واقع از ابتدای مجلس هشتم تاکنون به همین صورت بوده و آنها اصلا ملاقات مردمی نداشتند.

بر اساس لیست مرداد ماه 14 نماینده تهران هیچ ملاقات مردمی نداشته اند که اسامی آنها به شرح زیر است: 1- مرتضی آقاتهرانی 2- زهره الهیان 3-محمدرضا باهنر 4- اسداله بادامچیان 5- احمد توکلی 6- غلامعلی حداد عادل 7- روح الله حسینیان 8- سیدشهاب الدین صدر 9- علی عباسپور تهرانی 10- علی مطهری 11- علیرضا مرندی 12- بیژن نوباوه 13- حسین نجابت 14- الیاس نادران.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: وامهای میلیاردی با پارتی بازی پرداخت شده است

شکور اکبر‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: پرداخت وامهای میلیاردی بانکی با پارتی بازی انجام شده و مدیران بانکها می دانستند، طرف به 10 بانک بدهکار است، با این حال وامهای جدیدی پرداخت کردند.

موسوی خوئینی ها ممنوع الخروج و تحت نظر است

محرمانه آنلاین نوشت: در پی افشا شدن مذاکرات مخفیانه موسوی خوئینی ها رییس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی با مقامات غربی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس وی تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج و تحت نظر قرار گرفته است.

ممنوع الخروجی عناصر گروه انحرافی

سایت خبری تابناک نوشت : شنیده شده یکی از عناصر موثر گروه انحرافی که قرار بود به همراه رییس جمهور به نیویورک برود اجازه خروج از کشور را ندارد ، از سوی دیگر اما ظاهرا فشارهای زیادی جهت گرفتن اجازه خروج فرد مذکور از کشور وارد شده است.

خانه نشینی بچه انحرافی ها!

همچنین سایت خبری تابناک آورده است : یکی از عناصر نزدیک به گروه انحرافی که در حلقه 3 یا 4 این جریان قرار داشته و مسئولیتی در یکی از سازمان های میراث فرهنگی استان های کشور داشته است و سوابق فساد اقتصادی و... نیز دارد، از ترس خانه نشین شده است. وی اذعان کرده که دیگر حوصله کار کردن را ندارد و این در حالی است که اخبار صحیح خبر از ترس وی در خصوص رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اش دارد.

هواپیمای عمانی در انتظار جاسوسان آمریکایی

سایت خبری عصر ایران به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت : یک مقام مسئول در وزارت خارجه عمان اظهار کرد که این کشور در انتظار برای آزادی دو آمریکایی، هواپیمای اختصاصی را به ایران اعزام کرده است. وی افزود: احتمالا این دو آمریکایی در 24 ساعت آینده آزاد خواهند شد.