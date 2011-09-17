توطئه بین المللی علیه سوریه / رسانه های مغرض اخبار را تحریف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "عماد مصطفی" گفت : آماری که درباره کشته شدگان در سوریه ارائه می شود، کاملا دروغ است که در راستای توطئه بین المللی علیه دمشق منتشر می شود.

وی افزود: مشکلی که ما هم اکنون با آن روبرو هستیم حملات رسانه های گمراه کننده است که طی آن برای انتشار اخبار نادرست و دروغ تلاش می شود.

سفیر سوریه در آمریکا تصریح کرد: حکومت سوریه شهروندان خود را به قتل نمی رساند و گروههای تروریستی مردم را هدف قرار می دهند.

مصطفی گفت : تعدادی از دستگیر شدگانی که من با آنها دیدار کردم به من گفتند: ما ابتدا در اعتراضات مشارکت داشتیم و خواسته ما آزادی سیاسی و دموکراسی بود، اما پس از اینکه متوجه شدیم غربی ها و اسلامگرایان افراطی از ما بهره برداری می کنند دیگر در اعتراضات مشارکت نمی کنیم.