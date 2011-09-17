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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

حاجی اکبری:

برنامه های اوقات فراغت در 13 کانون کمیته امداد گلستان اجرا شد

برنامه های اوقات فراغت در 13 کانون کمیته امداد گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: برنامه های طرح اوقات فراغت در 13 کانون دائم و موقت کمیته امداد اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به پایان یافتن طرح اوقات فراغت دانش آموزان مددجو اظهار داشت: تعداد دو هزار و 877 نفر دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد در کلاس های طرح اوقات فراغت ایام تابستان شرکت کردند.

وی اظهار داشت: از مجموع این تعداد، دو هزار و 198 دانش آموز دختر و 679نفر دانش آموز پسر در این طرح حضور یافتند.

وی گفت: دانش آموزان در کلاس های مختلف از جمله قرآنی، اعتقادی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه ای، معبر نور 1و 2 و .... شرکت و آموزش دیدند.

حاجی اکبری، ترویج فرهنگ کار و تلاش و مهارت آموزی و تقویت عزت نفس و خودباوری، ارتقاء مشارکت اجتماعی و آگاهی های اجتماعی – فرهنگی، تقویت روحیه نشاط و امید به آینده، تقویت بصیرت دینی برای مقابله با آسیب های فرهنگی را از جمله اهداف کانونهای دائم و موقت کمیته امداد برشمرد.

حاجی اکبری افزود: علاوه بر آن، آموزش مهارت های زندگی به منظور مصونیت بخشی در مقابل آسیبهای فردی و اجتماعی، فراهم کردن زمینه اعتماد به نفس همراه با کشف و شکوفایی استعدادهاو توانائی های جوانان از دیگر اهداف کانون هاست.

مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: در سه شهرستان دانش آموزان به سایر دستگاهها برای فراگیری برنامه های طرح اوقات فراغت تابستان معرفی شدند. 
کد مطلب 1410134

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