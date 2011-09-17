امسال 10 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد مسکن استان اردبیل اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 500 واحد مسکن مهر در سطح استان تا یک ماه آینده توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه دو هزار واحد نیز تا سه ماه آینده به بهره‌برداری می رسد، افزود: پنج هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری تکمیل و در مقاطع زمانی مختلف به متقاضیان واگذار می شود.

به گفته سرپرست مسکن و شهرسازی استان با بهره‌برداری از این واحدهای مسکونی تعداد زیادی از خانوارهایی که ثبت‌نام کرده و مبالغ اولیه را پرداخت کرده‌اند، صاحب خانه خواهند شد.

وی سهم اردبیل را از طرح مسکن مهر 26 هزار واحد عنوان کرد و یادآور شد: از مجموع مواحدهای در دست احداث تاکنون بیش از هزار و 100 واحد در مناطق مختلف استان به بهره‌برداری رسیده است.

باباخانی اردبیل را جزو استانهای برتر در زمینه ساخت و واگذاری واحدهای مسکن مهر معرفی کرد و ابراز داشت: پیش‌بینی می شود عملیات احداث مسکن مهر در چهار ماه آینده با ظرفیت و توان بیشتر پیگیری شده و مرحله سفت‌کاری نیز در فصل پاییز و زمستان انجام شود.

ثبت نام متقاضیان مسکن مهر از طریق دفاتر پیشخوان دولت

وی همچنین از ثبت نام متقاضیان مسکن مهر از طریق دفاتر پیشخوان دولت در این استان خبر داد و تصریح کرد: طبق تفاهم نامه منعقده با انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت تشکیل پرونده و ثبت نام متقاضیان مسکن مهر در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر بعد از این توسط این دفاتر انجام خواهد گرفت.

این مسئول عنوان کرد: در این طرح دفاتر پیشخوان موظف هستند با توزیع فرم ثبت نام و دریافت مدارک مربوطه نسبت به ثبت مشخصا ت متقاضی در سامانهwww.maskanmehr.net اقدام کرده و پرونده های متقاضیان را جهت ادامه مراحل قانونی به اداره کل مسکن و شهرسازی استان ارسال کنند.

