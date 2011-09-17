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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

همایش بیداری اسلامی-20/

اندیشمند تونسی: غرب درپی ایجاد فتنه و ابهام در مردم انقلابی منطقه است

اندیشمند تونسی: غرب درپی ایجاد فتنه و ابهام در مردم انقلابی منطقه است

اندیشمند تونسی، با هشدار نسبت به برنامه ریزی غرب علیه بیداری مردم در کشورهای منطقه گفت: تحولات منطقه ریشه در فرهنگ اصیل اسلامی و کتاب خدا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالله هلاء عصر امروز شنبه در کمیسیون تاریخچه ، مبانی و مفاهیم بنیادین بیداری اسلامی همایش بین المللی بیداری اسلامی که در تهران در حال برگزاری است، گفت: امروز غربیها با تغییر سیاست سرکوب حرکتهای آزادیخواهانه مردم مسلمان در کشورهای اسلامی در تلاش برای ایجاد ابهام و فتنه در بین مردم هستند.

وی تصریح کرد: آنها در فکر ترویج این عقیده هستند که این اتفاقات و تحرکات در کشورهای اسلامی به گونه ای ریشه در برنامه ریزیهای آمریکاییها و غربیها دارد.
 
این اندیشمند تونسی گفت: من به جرأت می گویم که نخستین نسیم این تحولات ریشه در فرهنگ اصیل اسلامی و کتاب خدا دارد.
کد مطلب 1410144

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