اندیشمند تونسی: غرب درپی ایجاد فتنه و ابهام در مردم انقلابی منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالله هلاء عصر امروز شنبه در کمیسیون تاریخچه ، مبانی و مفاهیم بنیادین بیداری اسلامی همایش بین المللی بیداری اسلامی که در تهران در حال برگزاری است، گفت: امروز غربیها با تغییر سیاست سرکوب حرکتهای آزادیخواهانه مردم مسلمان در کشورهای اسلامی در تلاش برای ایجاد ابهام و فتنه در بین مردم هستند.

وی تصریح کرد: آنها در فکر ترویج این عقیده هستند که این اتفاقات و تحرکات در کشورهای اسلامی به گونه ای ریشه در برنامه ریزیهای آمریکاییها و غربیها دارد.

این اندیشمند تونسی گفت: من به جرأت می گویم که نخستین نسیم این تحولات ریشه در فرهنگ اصیل اسلامی و کتاب خدا دارد.