به گزارش خبرنگار مهر، سید جمالالدین صمصام شریعت بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان با تاکید بر اینکه به اندازه کافی بارگذاری برای برداشت آب زاینده رود صورت گرفته است، تاکید کرد: تمامی دستگاهها موظفند در انجام اقدامات فرابخشی در خصوص آب که تبعاتی را برای اصفهان به وجود میآورد، پیش از صدور مجوز هماهنگی و از اقدامات جزیرهای پرهیز کنند.
وی افزود: دستگاههای مختلف در صدور مجوز برق، آب و لولهگذاری بررسیهای لازم را انجام دهند.
معاون عمرانی استاندار اصفهان اضافه کرد: با وجود اینکه میلیاردها تومان در گذشته برای انتقال آب از کارون هزینه شده اما مجدد برای برگرداندن آب و تبدیل آن به برق هزینه زیادی را صرف و آب را پمپاژ میکنند.
وی بیان داشت: باید در مصرف آب در داخل استان صرفهجویی کرد و توسعه کشاورزی نیز باید با آبیاری قطرهای و تحت فشار صورت گیرد و از کاشتن محصولاتی که آب زیادی نیاز دارد جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: نمایندگان استانهای همجوار با طرح صحبتهای غیرمنطقی و غیرکارشناسانه در اجرای این پروژه خلل وارد میکنند و مباحثی همچون برداشت آب برای صنایع استان اصفهان را مطرح میکنند در حالیکه حدود هفت هزار نفر از شاغلان در این صنایع از نیروهای انسانی همین استانها هستند.
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