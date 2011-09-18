به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال‌الدین صمصام شریعت بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با تاکید بر اینکه به اندازه کافی بارگذاری برای برداشت آب زاینده رود صورت گرفته است، تاکید کرد: تمامی دستگاه‌ها موظفند در انجام اقدامات فرابخشی در خصوص آب که تبعاتی را برای اصفهان به وجود می‌آورد، پیش از صدور مجوز هماهنگی و از اقدامات جزیره‌ای پرهیز کنند.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف در صدور مجوز برق، آب و لوله‌گذاری بررسیهای لازم را انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان اضافه کرد: با وجود اینکه میلیاردها تومان در گذشته برای انتقال آب از کارون هزینه شده اما مجدد برای برگرداندن آب و تبدیل آن به برق هزینه زیادی را صرف و آب را پمپاژ می‌کنند.

وی بیان داشت: باید در مصرف آب در داخل استان صرفه‌جویی کرد و توسعه کشاورزی نیز باید با آبیاری قطره‌ای و تحت فشار صورت گیرد و از کاشتن محصولاتی که آب زیادی نیاز دارد جلوگیری شود.

صمصام شریعت از فرمانداران شهرستانهای استان خواست تا از حوزه‌های خود در برداشت آب مراقبت کنند و جلوی مصرفهای غیر مجاز و بی‌رویه را بگیرند.

وی با تاکید به ایجاد نگرشی جدید در مصرف منابع آبی گفت: آب منطقه‌ای باید مجوز اختصاص برداشت آبی را که وزارت نیرو در گذشته صادر کرده را کنترل کند تا خارج از ضابطه عمل نشود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تونل بهشت‌آباد مصوبه سه سفر هیئت دولت را دارد، افزود: به طور حتم رئیس جمهور در سفر چهارم خود به استان اصفهان از ما به دلیل اجرایی نشدن این پروژه بازخواست می‌کنند و این طرح مسئله‌ای نیست که به صورت مخفیانه باشد و منفعت استانهای همجوار اصفهان نیز در اجرای این تونل نهفته است.



وی تصریح کرد: نمایندگان استان‌های همجوار با طرح صحبتهای غیرمنطقی و غیرکارشناسانه در اجرای این پروژه خلل وارد می‌کنند و مباحثی همچون برداشت آب برای صنایع استان اصفهان را مطرح می‌کنند در حالیکه حدود هفت هزار نفر از شاغلان در این صنایع از نیروهای انسانی همین استانها هستند.