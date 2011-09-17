زیباسازی روستاهای کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست شورای فنی استان، افزود: برای معماری و زیبا سازی نمای ساخت و ساز در روستاها برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

وی بیان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای فنی، نظام مهندسی، نوسازی مدارس و دیگر متولیان امر استان برای معماری و زیبا سازی ساختمان ها در روستاها طرح و الگویی مناسب در دست تهیه دارند.

حبیبی اظهار داشت: هم اکنون دولت به رفع مشکل مسکن در روستاها تاکید جدی دارد و تسهیلات خوبی ارائه می دهد و ساخت و سازها از رشد قابل ملاحظه ای در روستاهای استان برخوردار است.

وی عنوان کرد: جلوگیری از مهاجرت، افزایش کیفیت و انگیزه زندگی در روستاها، بستر سازی روستا مرکزی و تبدیل به قطب شهری، گردشگری روستایی از دیگر اهداف زیبا سازی در معماری روستاها است.

همچنین در این نشست مصوباتی از جمله فراهم کردن زمینه آموزش پیمانکاران و ناظرین و مجموعه عوامل آنها در مرکز آموزش و پژوهش استانداری، استفاده از تولیدات استاندارد استان در پروژه ها و ساخت سازها به شرط مناسب بودن قیمت و کیفیت، بازرسی و نظارت بیشتر بر طرح ها و پروژه های در دست اجرا، تشویق پیمانکارانی که پروژه های خود را با کیفیت و قبل از زمان مقرر تحویل می دهند و جریمه پیمانکار و ناظرین در صورت رعایت نکردن اصول فنی به تصویب رسید.