به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همدانیان بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در ارتباط با مسئله آب اظهار داشت: با مباحثی که در مورد تاخیر سفر رئیس جمهور به اصفهان برای کلنگزنی پرو‍ژه بهشت آباد به دلیل عدم اتفاق نظر نمایندگان چهار استان همجوار اصفهان به دلیل عنوان می‌کنند، تصریح کرد: تاکنون ریالی بابت پروژه بهشت آباد هزینه نشده و این طرح مصوبه سه سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به استان اصفهان را دارد و در نهایت به نفع استان‌های همجوار اصفهان نیز هست.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان افزود: مسئله آب زمان و انرژی زیادی را از مدیریت استان صرف کرده است.

وی یادآور شد: از غرب تا شرق استان با معظل کم آبی و خشکسالی درگیر هستند از این رو باید برای رفع این مسئله همکاری و تعامل بیشتری صورت گیرد.

همدانیان در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن که در آبان ماه سال جاری در اصفهان انجام می شود، گفت: در سرشماری نفوس و مسکن امسال هفت هزار و 300 نفر مشارکت دارند که از بین 10هزار نفری که برای انجام این کار ثبت نام کرده‌اند، انتخاب می‌شوند.

وی اظهار داشت: آموزش 270 نفر از معاونان فنی و کارشناسان مسئول برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن استان از امروز آغاز شده و تا هفتم مهر ماه سال جاری ادامه دارد.

همدانیان ادامه داد: مرحله سوم آموزش دست اندرکاران برگزاری سرشماری نفوس و مسکن از 16 تا 28 مهر ماه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در مورد 208 مورد از اطلاعات افراد در هفتمین سرشماری نفوس و مسکن اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، بیان داشت: مواردی همچون مهاجرت، اشغال، معلولیتها، نرخ رشد جمعیت و میزان بافت فرسوده در این سرشماری مشخص می‌شود که خروجی آن اطلاعات خوبی را در اختبار برنامه ریزان و محققان قرار می‌دهد.