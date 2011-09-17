شبکه های آبیاری در 20 هزار هکتار از اراضی شالیکاری گیلان اجرا می شود

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح از مهمترین طرح های زیربنایی جهاد کشاورزی استان است که منجربه افزایش قابل توجه راندمان انتقال آب و در نهایت بهبود مدیریت مصرف آب کشاورزی می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه از چالش های فراروی مدیریت منابع آب " تامین آب برای بخش کشاورزی " است، اظهارداشت: با افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، تقاضا برای مصارف مختلف آب پیوسته در حال افزایش است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان گفت: نیاز آب در بخش کشاورزی برای تامین غذا همواره مهمترین نیاز بشری بوده و به عنوان امنیت غذایی در هر منطقه است.

وی با اعلام اینکه مدیریت مصرف آب مهمترین فاکتور مدیریت یکپارچه منابع آب در بخش کشاورزی است، افزود: امنیت غذا در حال وآینده، امنیت ملی، اشتغال و رفاه اجتماعی، توسعه و رشد در همه زمینه ها، حفظ منابع و محیط زیست بر اساس مدیریت مصرف آب و کشاورزی پایدار بستگی دارد.

زارع در ادامه استفاده از روش های بهینه آبیاری، کاهش هدر رفت، استفاده مجدد از آب، استفاده از منابع غیر متعارف، جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی، تلفیق مناسب منابع آب زیرزمینی و سطحی، کاهش تبخیرو نگرش اقتصادی در مصرف آب مجازی را از جمله اصول مدیریت مصرف آب کشاورزی ذکر کرد.

وی گفت: حفاظت کیفی منابع آب، جلوگیری از اضافه برداشت ها و اثر آن در نشست زمین، استفاه از الگوی کشت متناسب با اقلیم، خاک و توزیع بارش، پوشش انهار سنتی، آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، آموزش و ترویج مراحل کاشت، داشت و برداشت مناسب، تعیین تعرفه آب کشاورزی و تاثیر آن در کاهش مصرف آب، افزایش تولید محصولات و بهره وری اقتصادی ، آبخوان داری و آبخیزداری از دیگر اصول مدیریت مصرف آب است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: نگرش عمیق به مسائل زیست محیطی هر منطقه و تاثیرات متقابل آب و خاک و نقش آن در تعادل اکوسیستم مناطق، مدیریت آگاهانه و برنامه ریزی نرم افزاری آبیاری در مزارع، تحقیقات کاربردی در خصوص نیاز آبی محصولات و نوع و کیفیت محصول، بذر اصلاح شده، تاثیر تغییرات اقلیم و شرایط خاک، آبیاری قطره ای زیر سطحی با هدف کاهش هدر رفت و جلوگیری از تبخیر و تامین به موقع آب برای ریشه گیاه از اصولی موثر در مدیریت مصرف آب کشاورزی است.