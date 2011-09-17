فاز دوم مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی ظهر شنبه در مراسم افتتاح چهار پروژه بزرگ عمرانی و ورزشی این دانشگاه که با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، آیت الله باریک بین، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، ابوترابی، علیخانی و طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و دانشجویان و اساتید دانشگاه در سالن علامه رفیعی برگزار شد، اظهار داشت: موسسان دوراندیش دانشگاه آزاد 30 سال قبل با نگاه به آینده اهداف متعالی را برای این مرکز علمی پیش بینی و ترسیم کردند و امروز به این اهداف بلند رسیده ایم.

وی افزود: جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین امروز در کشور شاخص است و توانسته ایم با کسب 190 مقام فرهنگی در کشور، مقام برتر در ستاد اقامه نماز، رقابتهای قرآن و نهج البلاغه را کسب کنیم 130 عنوان بین الملی، تولید 90 عنوان کتاب، 32 مقاله ISI و 800 مقاله پژوهشی توانمندی دانشجویان و اساتید خود را نشان دهیم.

موسی خانی تصریح کرد: ساخت سه خودروی نمونه، روباتهای زیردریایی، انسان نما، فوتبالیست، هواپیمای خورشیدی، خودروی خورشیدی از دیگر ابتکارات دانشجویان این دانشگاه است که موجب سربلندی کشور شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین توجه به جنبه های روان شناختی توانمندی دانشجویان را در افزایش انگیزه مبتکران و مخترعان دانشجو موثر دانست و یادآور شد: نخبگان نیاز مالی ندارند بلکه می خواهند احساس کنند که مشارکت آنها مهم و تاثیرگذار است و مسئولان به آنها اعتماد دارند و نیازمند فکر و خلاقیت آنها هستند.

موسی خانی بیان کرد: امروز دانشجویان این دانشگاه با دانشگاههای معتبر جهان در انگلیس، آمریکا و ژاپن رقابتی جدی دارند و توانسته اند در رقابتهای متعددی آنها را شکست دهند و شایستگی محور بودن در کشور را دارند.

این استاد دانشگاه گفت: اگر سیاست گذاری خوبی صورت گیرد این جوانان خلاق می توانند توانمندی خود را به خوبی نشان دهند و با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری که حمایت از دانشگاهیان باید سیاست همیشگی مسئولان باشد انتظار داریم از این سرمایه های ارزشمند بخوبی استفاده شود.

موسی خانی اظهار داشت: برای ارتقاء بهره وری باید بیشتر تلاش کنیم و با هدایت درست سرمایه ها به اهداف تعیین شده دست یابیم.

فاز دوم مرکز رشد و فناوری دانشگاه اجرا می شود

وی افزود: در راستای سیاست های دانشگاه آزاد مبنی برتوسعه و ارتقاء کیفی دانشگاه و به منظور رقابت با دانشگاههای جهانی و بین المللی فاز دوم مرکز رشد و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با 10 هزار مترمربع زیربنا درآذرماه امسال ساخته می شود.

موسی خانی گفت: فاز سوم این مرکز نیز در سال آینده اجرایی خواهد شد و با این کار در رسیدن به اهداف دانشگاه در دهه چهارم پیشگام خواهیم بود.

وی از همکاری مسئولان بلند پایه استان از جمله آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار و تلاش ایثارگرانه استادان، دانشجویان، کارکنان و هیئت علمی دانشگاه در کسب موفقیت های ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تقدیر کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین بیش از 27 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد و از واحدهای نمونه و شاخص کشور بشمار می رود.