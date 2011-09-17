  1. استانها
  2. البرز
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

شفیعی به مهر خبر داد:

نمایشگاه کتاب در سه شهرستان البرز برگزار می شود

نمایشگاه کتاب در سه شهرستان البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی نمایشگاه کتاب البرز گفت: طبق برنامه ریزی ها نمایشگاه کتاب در سه شهرستان البرز برگزار خواهد شد.

مهدی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه های کتاب در شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان برگزار خواهد شد و دستگاه ها در این خصوص همکاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه ها در شش ماهه دوم سال برگزار خواهد شد و در این خصوص اطلاع رسانی انجام می شود.

این مسئول بیان کرد: در زمان برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در البرز، هر شب به یک منطقه در استان البرز اختصاص داشت و هرشب فعالیتهای فرهنگی یکی از مناطق اجرا و معرفی می شد.

شفیعی گفت: همچنین در نمایشگاه استانی کتاب البرز برنامه های جانبی فرهنگی نیز اجرا شد و علاقمندان از این برنامه ها استقبال کرده اند.

دبیر اجرایی نمایشگاه کتاب البرز یادآور شد: اجرای موسیقی، رونمایی کتاب، نقد و بررسی و نشستهای ادبی از بخشهای جانبی نمایشگاه کتاب البرز بوده است.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه های کتاب یک فعالیت بسیار مهم فرهنگی است و این امر در البرز دنبال می شود.

کد مطلب 1410155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها