سد "معشوره" در لرستان کم نظیر است/ احداث سد؛ امیدی برای نجات دشت کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سد بتنی دو قوسی تنگ معشوره بر روی رودخانه کشکان در استان لرستان واقع شده و موقعیت ساختگاه این سد در حدود یک کیلومتر پایین تر از محل تلاقی دو شاخه تشکیل دهنده کشکان یعنی کاکارضا و چم زکریا است.

موقعیت جغرافیایی این محل برابر 47 درجه و 50 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی است. این ساختگاه در 90 کیلومتری غرب شهر خرم آباد، 40 کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در 45 کیلومتری شمال شهر کوهدشت واقع شده است.

سد و نیروگاه تنگ معشوره با هدف تولید انرژی برق آبی، کنترل و جمع آوری سیلابها و روانابهای سطحی رودخانه و تامین آب کشاورزی مورد نیاز دشت های اراضی منطقه احداث خواهد شد.

استاندار لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه سد معشوره لرستان در تاریخ سد سازی این استان بی نظیر است.

حبیب الله دهمرده با بیان اینکه در حال حاضر همه پروژه های سد سازی موجود در استان 320 میلیون مترمکعب آب را ذخیره خواهند کرد، افزود: این در حالیست که سد معشوره لرستان خود به تنهایی بیش از یک میلیارد مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارد.

وی بیان داشت: این میزان ذخیره آب در سد معشوره بیش از سه برابر ظرفیت ذخیره آب دیگر سدهای در حال ساخت استان لرستان است.

استاندار لرستان با اشاره به قابلیت های سد معشوره، یادآور شد: در صورت بهره برداری این پروژه تحول چشمگیری در حوزه آب و خاک لرستان به وقوع خواهد پیوست.

دهمرده با اشاره به ظرفیک یک میلیارد و 600 میلیون مترمکعبی سد تنگ معشوره، عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه دشت وسیع کوهدشت برای توسعه کشاورزی مهیا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه میزان برداشت محصول در اراضی آبی بسیار بیشتر از اراضی دیم است، تصریح کرد: با این اوصاف آبی شدن اراضی کشاورزی منطقه موجب تحول در اقتصاد استان خواهد شد.

رئیس کارگاه سد تنگ معشوره نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح مشخصات این پروژه، گفته بود: این سد به ارتفاع 114 متر از پی و با طول تاج 350 متر در لرستان احداث خواهد شد.

رضا بابایی عرض سد در تاج را شش متر ذکر کرد و بیان داشت: تراز تاج سد یک هزار و 384 متر از سطح دریا و تراز نرمال آب مخزن یک هزار و 376 متر از سطح دریا است.

وی با اشاره به آغاز ساخت این سد بزرگ در لرستان، عنوان کرد: مطابق پیش بینی های انجام شده در دوران اوج کاری بیش از 500 نفر در سایت سد و بیش از 800 نفر در نیروگاه مشغول بکار خواهند شد.

رئیس کارگاه سد تنگ معشوره به دیگر مشخصات این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: بدنه این سد با حجمی بالغ بر 300 هزار مترمکعب و نیروگاه آن نیز با حجم 20 هزار مترمکعب احداث خواهد شد.