خاکهای کشاورزی و باغی با مواد شیمیایی ضدعفونی نشوند

ناصر بوذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نباید برای ضد عفونی خاکهای باغها و زمینهای کشاورزی از مواد ضد عفوفی کننده استفاده شود زیرا استفاده از آنها ضررهای دارد.

وی ادامه داد: یکی از بهترین انتخابها برای ضد عفونی در این زمینه، ضد عفونی با آفتاب است زیرا این امر بسیاری از ضررهای موارد دیگر را ندارد.

این مسئول اضافه کرد: توجه به کیفیت ضد عفونی زمینها و خاکهای کشاورزی و باغی اهمیت و ضرورت فراوانی دارد و بسیاری از مشکلات را حل می کند.

مسئول تحقیقات میوه های هسته دار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال افزود: لازم است مسئولان دستگاه های ذیربط به این امر توجه کافی داشته باشند و در برنامه ریزی های خود به این امر توجه کنند.

بوذری یادآور شد: البته لازم است کشاورزان و باغداران نیز به این امر توجه کنند و آموزشهای لازم را در این خصوص فراگیرند.