اندیشمند عربستانی: مجمع اندیشمندان مسلمان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر عبدالحسین البخشی در کمیسیون چشم انداز و آینده بیداری اسلامی که در حاشیه اولین همایش بین المللی بیداری اسلامی برگزار شد با بیان اینکه ایجاد پل های ارتباطی میان کشورهای منطقه نقش مهمی در رسیدن به اهداف بیداری اسلامی دارد، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا اهداف بیداری در منطقه به صورت کامل محقق شود تا بتواند در آگاهی ملتها نقش موثر و مفیدی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تشکل های اسلامی برای مقابله با غرب ، انسجام مناسبی ندارند، افزود: باید تلاش کنیم تا با تشکیل مجمع اندیشمندان مسلمان این صف واحد در مقابل دشمنان تشکیل شود تا در میان آنها رعب و وحشت انداخته شود.

این اندیشمند عربستانی با تاکید بر اینکه برگزاری اجلاس بیداری اسلامی موجب ترس دشمنان شده است، افزود: معتقدم هم اکنون خلاء رهبری در قیام های کشورهای منطقه کاملا قابل مشاهده است و لذا ملت های منطقه باید رهبرانی برای خود انتخاب کنند.

وی در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا تقریب مذاهب اسلامی به راهبردی مهم در تحولات منطقه تبدیل شود.