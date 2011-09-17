ماندگاری نماز با بهره مندی از ابزار هنر تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی ظهر شنبه در نخستین جشنواره ملی فرهنگی- هنری نماز در همدان با تاکید بر جاری بودن نماز در زندگی اجتماعی انسان ها، افزود: نباید از عنصر نماز غافل بود.

وی با بیان اینکه ماندگاری نماز با ابزار هنر که رهبری نیز بر آن تأکید دارند، نیازمند توجه جدی است، گفت: باید از ظرفیت‌های بی‌بدیل هنر در تثبیت جایگاه نماز بهره گرفت.

هنر بی‌واسطه‌ترین عنصر برای آشناسازی مردم با مفهوم نماز است

شاه آبادی با بیان اینکه هنر بی‌واسطه‌ترین عنصر برای آشناسازی مردم با مفهوم نماز است، گفت: در صورت تحقق این امر راه میانبری در این مسیر انتخاب شده است.

وی یادآور شد: باید مفهوم و تاثیر عشق به نماز را در زندگی و تمام شئون آن با زبان هنر بیان و به مفهوم و هدف آن نزدیک کرد.

وی با بیان اینکه باید هنرمندان را در حوزه هنر به نحوی تربیت کرد که کارشناسان برجسته دین نیز باشند، افزود: باید هنرمندانی تربیت شوند که به راحتی معارف دینی را به تصویر بکشند.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنر را عامل ماندگاری جامع آموزه‌های دینی دانست و افزود: متاسفانه برای موضوع نماز در عرصه هنر اقدامات چندانی صورت نگرفته و از ظرفیت هنر در این عرصه کمتر بهره گرفته شده است.

هنرمند باید آثار خود را با دید کارشناسانه تولید کند

شاه آبادی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به اهداف مد نظر فاصله‌‌ زیادی وجود دارد، گفت: هنرمند باید آثار خود را با دید کارشناسانه تولید کند.

وی اظهار داشت: در زمینه برنامه های دینی هنوز ضعف تکنیک و کارهای تصنعی وجود دارد و ارائه کارهای خوب از دغدغه هنرمندان و کارشناسان دینی است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ضرورت تشکیل اتاق فکر برای خلق آثار هنری معنوی اظهار داشت: هنرمند باید در زمینه توجه به معنویات رشد کرده باشد.

وی افزود: تشکیل اتاق فکر مشترک زمینه را برای تربیت هنرمندان دینی فراهم می کند و در تربیت هنرمندان با رویکرد معارف دینی و عمیق موثر خواهد بود.

شاه آبادی با تاکید بر تشکیل کمیته ای از برجستگان دینی گفت: این کمیته هنرمندان را در زمینه تولید آثار دینی و معنوی پرورش می دهند.