جزئیات سند راهبردی محیط زیست اصفهان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا لاهیجان‌زاده ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان ضمن ارائه سند آینده راهبردی محیط زیست استان اظهار داشت: تحقق اصل 50 قانون اساسی به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح از محیط به نحوی که موجبات توسعه و پایداری را فراهم کند و حفاظت از تنوع زیستی را به ارمغان آورد از اهداف این سازمان در سند راهبردی تعریف شده است.

وی با اشاره به چشم‌انداز توسعه این سند راهبردی افزود: استانی بهره‌مند از محیط زیست سالم و متعهد به توسعه پایدار و پایبند به حفظ حقوق نسل‌های آینده چیزی نیست که در برنامه‌های پنج ساله به آن دست پیدا کنیم اما باید سعی شود در برنامه‌های پنج ساله به آن نزدیک شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان آلودگی هوای کلان شهر اصفهان و شهرهای متصل و مجاور آن، عدم وجود زیر ساخت مناسب مدیریت پسماند در سطح استان را به عنوان مسائل اساسی توسعه محیط زیست استان دانست و اضافه کرد: فعالیت هزاران کارگاه تولیدی آلاینده در محدوده قانونی شهر، اقلیم خشم و کم‌آب استان اصفهان، آبیاری اراضی کشاورزی با پساب غیر استاندارد از دیگر مواردی است که استان اصفهان با آن روبرو است.

وی در ارتباط با وظایف این سازمان بر اساس سند توسعه اداره محیط زیست گفت: استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط، چگونگی استقرار پدیده‌های عمرانی و توسعه کشور، تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در زمینه‌های هوا، منابع خام، سر و صدا، مواد زائد و جامد، آفت کش و کودهای شیمیایی، پوشش گیاهی و جانوری به طور کلی تعیین استانداردهای لازم، آموزش زیست محیطی به منظور اشاعه و ارتقا سطح دانش زیست محیطی از طریق رسانه‌های گروهی، تشکل‌های غیر دولتی و ایجاد موزه و نمایشگاه به منظور نمایش نمونه‌های گونه‌های گیاهی و جانوری از جمله وظایف سازمان محیط زیست بر اساس سند راهبردی آن است.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: همچنین حفاظت از سیستم طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء، پیشگیری از تخریب و آلودگی، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط زیست در راستای بهره‌وری مستمر از منابع محیط زیست، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع، برخورد با زمینه‌های بحرانی محیط زیست شامل آلودگی‌ها، بررسی و مطالعه و تحقیق به منظور دست‌یابی یا حصول شناسایی در زمینه‌های عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب، هوا، خاک از دیگر وظایفی است که بر اساس سند راهبردی بر عهده سازمان محیط زیست استان گذارده شده است.

وی در ارتباط با نقاط قوت و اصلی‌ترین قابلیت‌های توسعه در سند راهبردی محیط زیست استان اظهار داشت: وجود رودخانه‌های مهم دائمی در استان از جمله رودخانه زاینده رود در اصفهان و رودخانه ماربر در سمیرم، وجود عرصه‌های طبیعی همچون پارک کلاه قاضی و پناهگاه وحش قمیشلو، وجود تالاب بین‌المللی گاو خونی، وجود نمایشگاه‌های منحصر به فرد و ارزشمند خشکی و آبی، وجود دانشگاه‌های علمی معتبر و افراد خلاق و متخصص در محیط زیست، انجام مطالعات متعدد در مورد شناسایی وضع موجود و تهیه طرح‌های جامع آب رودخانه زاینده رود و هوای کلان شهر از جمله نقاط قوت اداره محیط زیست به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: مباحثی چون امکان استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در گونه‌های گیاهی و جانوری در راستای بهبود تولیدات زراعی و دامی، مقاوم سازی زراعی در برابر آفات، حجم بالای فاضلاب شهری و صنعتی و امکان بازچرخان و استفاده مجدد از تصفیه انسانی و صنعتی، امکان بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به دلیل نوع اقلیم و تابش خورشیدی، امکان استفاده از قابلیت‌های طبیعی استان و ایجاد ژئوپارک در راستای جذب گردشگر خارجی و داخلی از اصلی‌ترین فرصت‌ها در سند محیط زیست به شمار می‌روند.

وی با اشاره به نقاط ضعف و عمده‌ترین تنگناها و محدودیت‌های توسعه در سند راهبردی محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: آلودگی هوای کلان شهر اصفهان و شهرهای متصل و مجاور به آن، عدم توانایی وزارت نفت در تأمین گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ، پایداری هوا در اغلب اوقات به دلیل موقعیت توپوگرافی استان و بروز پدیده وارونگی در 260 روز از سال و تداوم بارگذاری در شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان به عنوان نقاط ضعف این اداره کل به حساب می‌آیند.

لاهیجان زاده ادامه داد: همچنین افزایش روز افزون مصارف آب و انتقال آن به استان‌های مجاور، عدم تخصیص حق آبه به تالاب گاوخونی به دلیل کم آبی و افزایش مصرف و منجر شدن به خشکی کامل، قدیمی بودن فرآیند تصفیه خانه‌های فاضلاب انسانی شهر و تصفیه پساب‌های صنعتی، فراوانی اسلحه‌های غیرمجاز در جامعه به ویژه در بین شکارچیان غیر قانونی و ضعف قانون در برخورد و نیز نبود ردیف اعتباری و دروس زیست محیطی در مقاطع تحصیلی از دیگر نقاط ضعف و محدودیت‌های توسعه در سند راهبردی محیط زیست استان اصفهان هستند.

وی در ارتباط با تهدیدهای عمده پیش روی محیط زیست استان اصفهان یادآور شد: عدم نهایی شدن تصویب و ابلاغ طرح آمایش سرزمین استان اصفهان و توسعه ناهمگون، مهاجرپذیری استان به ویژه شهر اصفهان و بیابانی بودن گستره وسیعی از استان و روند رو به افزایش آن و کاهش تولیدات گیاهان، در حاشیه قرار گرفتن سمن‌های زیست محیطی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری از جمله تهدیدهای این اداره کل به حساب می‌آیند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یادآور شد: تقویت و تعمیق ملاحظات زیست محیطی در برنامه‌های جامع آمایش سرزمین، رویکرد مدیریت و بهره برداری مناسب از منابع موجود توسعه دولت الکترونیک و ارتقا فناوری‌های اینترنتی، محدودیت بارگذاری صنایع آلاینده در محدوده استان، بستر سازی جهت استقبال تکنولوژی روزآمد در حوزه مدیریت انرژی و آب و محیط زیست از اهداف این سند به شمار می‌رود.