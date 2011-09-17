اندیشمند عراقی: روابط حاکمان و مردم منطقه باید بر اساس قرآن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد مهدی آصفی اندیشمند متفکر کشور عراق در کمیسیون تاریخچه و مفاهیم بنیادین بیداری اسلامی که درحاشیه اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی برگزار شد با بیان اینکه امام حسین (ع) با مبارزه علیه ستمگر حاکم زمان خود و برافراشتن پرچم مقاومت درس مهمی به همه آزاداندیشان جهان داد، گفت: خداوند بشریت را از اطاعت یک حاکم دیکتاتور و ظالم منع کرده است و هیچ گونه مبنای عقلی برای تبعیت از این گونه حاکمان وجود ندارد.

این اندیشمند کشورعراق با تاکید بر اینکه لطف بزرگ خدا را می توانیم در انقلاب مردم مصر، لیبی، بحرین و یمن مشاهده کنیم گفت: امیدواریم که مردم این کشورها با دست خالی در مقابل حاکمان دیکتاتور خود پیروز شوند و امیدواریم که انقلاب اسلامی مردم بحرین نیز به پیروزی برسد.

وی همچنین با بیان اینکه مهمترین مسئله خطرناک در جهان اسلام این است که تنظیم روابط بین حاکمان و مردم اتفاق بیافتد، گفت: فقها و اندیشمندان جهان اسلام، باید بر اساس کتاب خدا برنامه ای تنظیم کنند که به صورت عملی در کشورهای اسلامی منطقه مورد استفاده قرار بگیرد و مبنای روابط بین حاکمان و مردم بر اساس آن تنظیم شود.