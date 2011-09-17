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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

العربیه خبر داد:

مخالفت ترکیه با میانجیگری آمریکا برای حل بحران با رژیم صهیونیستی

مخالفت ترکیه با میانجیگری آمریکا برای حل بحران با رژیم صهیونیستی

شبکه های عربی لحظاتی پیش از واکنش ترکیه به تلاشهای آمریکا برای حل بحران میان ترکیه و رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد : یکی از وزیران دولت ترکیه تاکید کرد ترکیه با میانجیگری ایالات متحده آمریکا برای حل بحران میان این کشور و اسرائیل مخالف است.

خاطر نشان می شود یک روزنامه اسرائیلی از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با نخست وزیر ترکیه با هدف درخواست از وی برای بهبود روابط با رژیم صهیونیستی خبر داده است.

این دیدار قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود که مهمترین محور مذاکرات اوباما با اردوغان درباره روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی، تنشهای موجود میان دوطرف و درخواست از آنکارا برای بهبود روابط با تل آویو خواهد بود.

بر اساس اعلام شورای امنیت ملی آمریکا، اوباما در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز دیدار کرده و از وی نیز خواهد خواست تا برای کاهش تنشهای تل آویو با آنکارا تلاش کند.

این در حالی است که اردوغان بارها در سخنان خود، عذرخواهی رژیم صهیونیستی از ترکیه به سبب کشتار چند فعال ترک و پرداخت غرامت به آنها را از مهمترین شرطهای کشورش برای ازسرگیری روابط با اشغالگران قدس اعلام کرده است.
 
 
کد مطلب 1410171

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