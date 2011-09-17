اندیشمند یمنی: انقلاب یمن با دیگر کشورها متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی انصاری درکمیسیون تخصصی اهداف و پیامدهای بیداری اسلامی که در حاشیه اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی برگزار شد با تاکید بر اینکه اسلام دینی الهی است که اگر به برنامه های آن عمل کنیم ما را به منزل سعادت می رساند، اظهار داشت: اگر نیت ما کار برای خداوند است عزت و سربلندی مسلمانان در این است که وقتی سر به سجده می گذاریم برای همه مسلمانان دعا کنیم.

همچنین در ادامه این نشست، منا صفوان اندیشمند یمنی با تاکید بر اینکه احراز هویت ملل مسلمان از مصادیق بیداری اسلامی گفت: اگر قرار است انقلاب ها را ایدئولوژیک بدانیم باید همه کشور های اسلامی را در نظر بگیریم و در این باره می توانیم به انقلاب یمن اشاره کنیم که متفاوت با انقلاب های تونس و مصر است .

وی تصریح کرد: ارتقاء و تعمیق شاخص های اسلامی بیداری در احیای تمدن اسلامی و تعامل موثر با دیگر جوامع دنیا برای تثبیت صلح و امنیت و احترام به حقوق شهروندی در تحقق آزادی و عدالت اجتماعی از اهداف نشست تخصصی پیامدهای بیداری اسلامی است.