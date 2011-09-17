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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

روحی در گفتگو با مهر:

21 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

21 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی گیلان از خرید مقدار 21 هزار و 505 تن انواع پروئین حیوانی طی سال جاری در استان خبر داد.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار پروتئین حیوانی شامل مرغ، گوشت و شیر به ارزش اقتصادی 147 میلیارد و 392 میلیون ریال بصورت توافقی توسط تشکل های کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده است.

وی همچنین اظهارداشت: دراین مدت 18 هزار و 338 تن شیر از دامداران خریداری شده که بیشترین مقدار این محصولات در استان است.

مدیرجهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال 38 هزرار و 924 تن انواع محصولات از قبیل برنج کیفی، پرمحصول، آرد، سبوس گندم، جو، آرد جو، سویا، یونجه، کنسانتره دامی و سیب زمینی به ارزرش اقتصادی 155 میلیارد و 88 میلیون ریال در استان خریداری شده است.

وی ادامه داد: بیشترین خرید مربوط به آرد گندم به میزان 10 هزار و 940 تن، سبوس گندم هشت هزار و 185 تن و کنسانتره دامی چهار هزار و 434 تن بوده است.

کد مطلب 1410175

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