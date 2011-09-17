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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

کشتی آزاد جهان - ترکیه/

گودرزی به گروه شانس مجدد رفت/ آقاجانی حذف شد

گودرزی به گروه شانس مجدد رفت/ آقاجانی حذف شد

علیرضا گودرزی کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم کشورمان در نخستین تجربه حضور خود در رقابتهای جهانی به گروه بازنده ها راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که از ظهر شنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شده است، علیرضا گودرزی به گروه شانس مجدد راه یافت ولی مصطفی آقاجانی از دور مسابقات کنار رفت.

بر این اساس گودرزی با پیروزی مقابل کشتی گیرانی از ونزوئلا، آلمان و بلغارستان و شکست مقابل حریف آذربایجانی به گروه شانس مجدد راه یافت. این کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم برای کسب مدال برنز و سهمیه المپیک دو مسابقه پیش رو دارد.

مصطفی آقاجانی کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم کشورمان که پس از پیروزی مقابل حریف هندی برابر کشتی گیر قزاقستانی شکست خورده بود با توجه به مغلوب شدن این حریف مقابل کشتی گیر پورتوریکویی از دور رقابتها کنار رفت.

رضا یزدانی آزادکار وزن 96 کیلوگرم کشورمان امشب برای کسب مدال طلای رقابتهای جهانی به مصاف "سرحت بالجی" از ترکیه می رود. این نخستین حضور یزدانی در دیدار فینال مسابقات جهانی است.

حسن رحیمی روز جمعه در مسابقات وزن 55 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. رقابتهای سه وزن باقی و پایانی فردا یکشنبه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1410184

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