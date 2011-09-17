اندیشمند پاکستانی: اندیشمندان مصری فریب ترکیه را نخورند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عباس جعفری اندیشمند پاکستانی در کمیسیون چشم انداز و افق های پیش روی بیداری اسلامی در حاشیه همایش بین المللی بیداری اسلامی در تهران با بیان اینکه بیداری اسلامی حرکت مبارکی است و نباید به دشمن اجازه دهیم که اسامی دیگری روی این حرکت بگذارد، گفت: ارتباط میان حرکت های اسلامی برای تقویت بیداری اسلامی ضروری است.

وی ادامه داد: از جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان نقطه ثقل بیداری اسلامی حمایت شود چرا که این کشور به دلیل حمایت از فلسطین، حزب الله و همه مظلومان جهان تحت فشار است.

این اندیشمند پاکستانی در ادامه به سخنان اخیر نخست وزیر ترکیه در خصوص ایجاد نظام لائیک در مصر اشاره کرد و افزود: اندیشمندان و صاحب نظران مصری نباید فریب برخی الفاظ مسئولان کشور ترکیه را بخورند چرا که ایجاد حکومت سکولار بحثی انحرافی است.

این اندیشمند پاکستانی با تاکید بر اینکه اینکه در کشور پاکستان به صورت مداوم راهپیمایی های گسترده ای در حمایت از مظلومان مصر، یمن، لبنان و فلسطین برگزار می شود، اظهار داشت: هم اکنون در کشمیر حرکت بیداری دینی وجود دارد و از متفکران جهان اسلام می خواهیم به مشکلات مردم این منطقه نیز توجه کنند.