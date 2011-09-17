حکم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این حکم حجت الاسلام مهدی ستوده مدیرکل فعلی تبلیغات اسلامی استان اردبیل به مدت دو سال دیگر عهده دار مسئولیت این نهاد خواهد بود.

در حکم ارسالی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمده است: جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی ستوده (دامت توفیقاته) با توجه به اتمام مدت حکم شماره 9799/388 مورخ 28/6/88 ، بدینوسیله ضمن تشکر از زحمات جنابعالی، به موجب این حکم مجددا برای یک دوره دو ساله دیگر به سمت مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل منصوب می شوید.

امید است به اتکال به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در انجام این مهم موفق باشید.

دوام توفیقات جنابعالی را از پیشگاه احدیت خواستارم.

گفتنی است حجت الاسلام مهدی ستوده از سال 84 تاکنون مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل است.