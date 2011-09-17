بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت از دستاوردهای دانشگاه آزاد قزوین

به گزارش خبرنگار مهر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه پس از افتتاح چهار پروژه بزرگ عمرانی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین از دستاوردهای این دانشگاه در نمایشگاه توانمندیها دیدن کرد.

روبات چهار ملخه پرنده اولین روباتی بود که مورد بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

این روبات که کواوراتور نام دارد قدرت مانور به همه جهات را دارد و می تواند 20 دقیقه با کنترل از راه دور پرواز کند و در حوادثی مانند آتش سوزی و فیلمبرداری از مناطق کاربرد دارد.

این روبات پرنده پس از حضور هاشمی رفسنجانی پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران را در فضای 70 متری داخل سالن مرکز فناوری دانشگاه به اهتزاز درآورد که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

سپس دو روبات قیچی برش رمان مراسم افتتاحیه و یک دسته گل را تقدیم هاشمی رفسنجانی کردند که با استقبال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد.

این دو روبات مقام ششم مسابقات ربوکاپ را دارند.

خودروی خورشیدی هاوین با داشتن رکورد سرعت 135 کیلومتر و 160 کیلوگرم وزن با بدنه کربنی که با تکنولوژی روز دنیا ساخته شده نیز مورد بازدید آقای رفسنجانی قرار گرفت.



این خودرو در مسابقات خودروهای خورشیدی کشور استرالیا شرکت خواهد کرد.

هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی، دیگر دستاورد ابتکار دانشجویان قزوینی از دیگر مواردی بود که مورد بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

این هواپیما با قابلیت عکس برداری و پردازش تصویر، پرواز از ارتفاع با استفاده از انرژی خورشیدی و دورنمایی از ماهواره های کوتاه برد توسط یک گروه شش نفره دانشجویی ساخته شده است.

همچنین روباتهای زیردریایی برای ردیابی اکتشافات نفتی، شناسایی سفره های نفت و گاز، جوشکاری و فیلمبرداری زیر آب و سایر فعالیتهای خطرناک در مناطق عمیق دریایی در این بازدید عرضه شد.

روباتهای خانگی برای انجام کارهای منزل و نگهداری معلول و سالمند، آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین مورد بازدید هاشمی رفسنجانی قرار گرفت.

دستاوردهای علمی و ساختمانهای زیبا و مدرن دانشگاه آزاد اسلامی که با معماری اسلامی و ایرانی و مدرن توسط گروه معماری این دانشگاه ساخته شده مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.