  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

وسلین ماتیچ:

پیروزی پرگل مقابل ازبکستان روحیه بازیکنان بسکتبال ایران را افزایش داد

پیروزی پرگل مقابل ازبکستان روحیه بازیکنان بسکتبال ایران را افزایش داد

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران پیروزی مقتدرانه مقابل ازبکستان را باعث تقویت روحیه بازیکنان تیم خود برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال ایران امروز در سومین دیدار خود در چارچوب مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا با نتیجه 132 بر 38 مقابل  ازبکستان پیروز شد و با توجه به برتری مقابل تیم های چین تایپه و قطر به عنوان صدرنشین گروه دوم مسابقات به دور بعدی راه یافت.

وسلین ماتیچ در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: پیروزی با این نتیجه باعث افزایش روحیه ما شده است. اما آنچه خیلی مرا خوشحال می کند این است که در دیدار مقابل ازبکستان خیلی خوب دفاع کردیم و این یعنی اینکه ما تنها به گل زدن فکر نمی کنیم.

"اولگ لوین"، مربی تیم بسکتبال ازبکستان هم اظهار داشت: تابلوی امتیازات گویای تفاوت بین دو تیم است. تعجبی ندارد که ایران دو دوره پیاپی است که قهرمان آسیا می شود.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا 3 مهرماه در ووهان چین پیگیری می‌شود. تیم نخست این رقابت‌ها به طور مستقیم به بازی‌های المپیک 2012 لندن صعود می‌کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.

کد مطلب 1410198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها