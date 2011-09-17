پیروزی پرگل مقابل ازبکستان روحیه بازیکنان بسکتبال ایران را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال ایران امروز در سومین دیدار خود در چارچوب مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا با نتیجه 132 بر 38 مقابل ازبکستان پیروز شد و با توجه به برتری مقابل تیم های چین تایپه و قطر به عنوان صدرنشین گروه دوم مسابقات به دور بعدی راه یافت.

وسلین ماتیچ در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: پیروزی با این نتیجه باعث افزایش روحیه ما شده است. اما آنچه خیلی مرا خوشحال می کند این است که در دیدار مقابل ازبکستان خیلی خوب دفاع کردیم و این یعنی اینکه ما تنها به گل زدن فکر نمی کنیم.

"اولگ لوین"، مربی تیم بسکتبال ازبکستان هم اظهار داشت: تابلوی امتیازات گویای تفاوت بین دو تیم است. تعجبی ندارد که ایران دو دوره پیاپی است که قهرمان آسیا می شود.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا تا 3 مهرماه در ووهان چین پیگیری می‌شود. تیم نخست این رقابت‌ها به طور مستقیم به بازی‌های المپیک 2012 لندن صعود می‌کند. ایران مدافع عنوان قهرمانی است.