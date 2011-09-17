آملیها از کشتی گیران حامی فلسطین استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی پور در وزن 55 کیلوگرم و قاسم رضایی در 96 کیلوگرم، ملی پوشان آملی تیم کشتی فرنگی کشور بوده که عصر شنبه در بازگشت به زادگاه خود شهرستان آمل با استقبال پرشور مردم و مسئولان مواجه شدند.

محسن حاجی‌ پور، فرنگی کار ملی پوش آملی وزن 55 کیلوگرم، در دور نخست مقابل دونیر اسلام‌اف از مولداوی در سه تایم شکست خورد و از حضور در دور بعد باز ماند تا در دور دوم با حریف رژیم اشغالگرقدس روبرو نشود.

فرنگی کار آملی که در یکسال گذشته، با نشان طلای دانشجویان جهان و برنز قهرمانی آسیا با نظر محمد بنا، جانشین حمید سوریان پرافتخار راهی مسابقات جهانی شده بود، شکست مصلحتی را تجربه کرد، چرا که وی در تایم اول دیدار خود با حریف مولداوی با اقتدار و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد، اما با توجه به اینکه می‌دانست در صورت پیروزی در این مسابقه باید در مرحله بعد با نماینده رژیم اشغالگر قدس روبرو شود و احتمال محرومیت برای خود و کشتی ایران وجود دارد به شکستی مصلحتی تن داد.

قاسم رضایی، دیگرفرنگی کار ملی پوش آملی وزن 96 کیلوگرم که نشان برنز 2007 جهان را در کارنامه داشت، پس از استراحت در دور نخست باید در دومین دیدار به مصاف کشتی‌گیر دیگری از رژیم صهیونیستی می‌رفت از ادامه مسابقات انصراف داد، تا ثابت کنند منش پهلوانی بیشتر از قهرمانی نزد ورزشکاران دارای اهمیت است.

بختیار تقوی نیا و حسن حسین زاده، از مربیان پرسابقه و سازنده کشتی فرنگی از مهمانان ویژه استقبال از پهلوانان قهرمانان آملی بودند.

فرماندار، رئیس شورا و شهردار ومعاون تربیت بدنی و جمع دیگر ازمسئولان محلی شهرستان آمل به همراه مردم ورزش دوست این شهرستان در مراسم استقبال ازقهرمانان ملی حضور داشتند.