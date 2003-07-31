سمپوزيوم ويتگنشتاين در اتريش بر گزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، از سايت اينترنتي انجمن اتريشي ويتگنشتاين، اين انجمن، بيست و ششمين سمپوزيوم بين المللي ويتگنشتاين را با موضوع معرفت و باور (knowlede and belief) در تاريخ سوم تا نهم آگوست( 12الي 18) در اتريش برگزار مي كند .
موضوعاتي كه در اين سمپوزيوم مطرح مي شوند عبارتند از: (1) ويتگنشتاين (wittgenstein)؛ (2) منطق هاي معرفتي ( epistemic logics) ؛ (3) ساختارهاي توجيه معرفتي( structures of epistemic justification)؛
(4) معرفت و باور در علوم (knwoledge and belief in scinces)؛ (1-4) مباحث عمومي (issues general)؛
(2-4) جهانشناسي و نظريه تحول( cosomology and theory of evolution)؛
و(5) معرفتشناسي باور ديني (istemology of religious belief) .
سخنرانان اين سمپوزيوم كه بيش از چهل نفر هستند ، خود از بزرگترين معرفت شناسان و منطقدانان معاصر هستند كه در زمينه معرفت شناسي و منطق به پژوهش مي پردازند . ازجمله اين افراد مي توان از رابرت آئودي؛ ارنست سوسا؛ آدولف گرونبام؛ جورج. جي. و. دورن؛ كلاوس مولر؛ تيموتي ويليامسون؛ ليندا زاگزبسكي؛ و فرانس هوبر نام برد .
همچنين درحاشيه اين سمپوزيوم كارگاه معرفت شناسي پايه توسط بوونس و اشتفان هارتمان برگزار خواهد شد .
گفتني است كه لودويك ويتگنشتاين يكي از مهمترين ، و به تعبيري ، يكي از بزرگترين فيلسوفان قرن بيستم است كه آثارش در دو حوزه فلسفي بزرگ اين قرن ، يعني حلقه وين ، و فلسفه تحليل زبان بسيار تاثيرگزار بوده است . تعداد زيادي از آثار ويتگنشتاين ، به ويژه سه اثر مهم او ، يعني رساله منطقي - فلسفي( ترجمه دكتراديب سلطاني)، و پژوهشهاي فلسفي (ترجمه فريدون فاطمي ) / تحقيقات فلسفي( ترجمه مصطفي ملكيان)، و در باب يقين ( ترجمه مالك حسيني)به زبان فارسي ترجمه شده اند .
نظر شما