  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۳۲

مرداد ماه

سمپوزيوم ويتگنشتاين در اتريش بر گزار مي شود

سمپوزيوم ويتگنشتاين در اتريش بر گزار مي شود

بيست و ششمين سمپوزيوم بين المللي ويتگنشتاين در مرداد ماه سال جاري ، توسط انجمن اتريشي ويتگنشتاين ، در اتريش برگزار مي شود .

 

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، از سايت اينترنتي انجمن اتريشي ويتگنشتاين، اين انجمن، بيست و ششمين سمپوزيوم بين المللي ويتگنشتاين را با موضوع   معرفت و باور (knowlede and belief) در تاريخ سوم تا نهم آگوست( 12الي 18) در اتريش برگزار مي كند .

موضوعاتي كه در اين سمپوزيوم مطرح مي شوند عبارتند از: (1) ويتگنشتاين (wittgenstein)؛ (2) منطق هاي معرفتي ( epistemic logics) ؛ (3) ساختارهاي توجيه معرفتي( structures of epistemic justification)؛

(4)  معرفت و باور در علوم (knwoledge and belief in scinces)؛  (1-4) مباحث عمومي (issues general)؛

 (2-4) جهانشناسي و نظريه تحول( cosomology and theory of evolution)؛ 
و(5)  معرفتشناسي باور ديني (istemology of religious belief) .

 سخنرانان اين سمپوزيوم كه بيش از چهل نفر هستند ،  خود از بزرگترين معرفت شناسان و منطقدانان معاصر هستند كه در زمينه معرفت شناسي و منطق به پژوهش مي پردازند .  ازجمله اين افراد مي توان از رابرت آئودي؛ ارنست سوسا؛ آدولف گرونبام؛ جورج. جي. و. دورن؛ كلاوس مولر؛ تيموتي ويليامسون؛ ليندا زاگزبسكي؛ و فرانس هوبر نام برد .

همچنين درحاشيه اين سمپوزيوم كارگاه معرفت شناسي پايه توسط بوونس و اشتفان هارتمان برگزار خواهد شد .

  گفتني است كه لودويك ويتگنشتاين يكي از مهمترين ، و به تعبيري ، يكي از بزرگترين فيلسوفان قرن بيستم  است كه آثارش در دو حوزه فلسفي بزرگ اين قرن ، يعني حلقه وين ، و فلسفه تحليل زبان بسيار تاثيرگزار بوده است .  تعداد زيادي از آثار ويتگنشتاين ، به ويژه سه اثر مهم او ، يعني رساله منطقي - فلسفي( ترجمه دكتراديب سلطاني)، و پژوهشهاي فلسفي (ترجمه فريدون فاطمي ) /  تحقيقات فلسفي(  ترجمه مصطفي ملكيان)، و در باب يقين ( ترجمه مالك حسيني)به زبان فارسي ترجمه شده اند .

 

 

 

 

 

کد مطلب 14102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها