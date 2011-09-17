24 ساعته شدن شبکه سینا ظرفیتی برای تقویت همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی بعد از ظهر شنبه در نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری نماز در همدان اظهار داشت: در حال حاضر در رابطه با مباحث فرهنگی و هنری در استان همدان، ظرفیتهای بسیاری ایجاد شده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان همدان در خصوص فعالیت‌های فرهنگی ـ هنری، تاکید کرد: وجود ادارات کل و دستگاه‌های فرهنگی از ظرفیت‌های استانی است باید با جدیت به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و دینی بپردازند.

پیریایی افزود: باید فهرست کارهای انجام شده در خصوص نماز شود و ظرفیت خلاقیت در جامعه بالا رود.

پیریایی با بیان اینکه بحث فرهنگی نماز همگانی است و در استان همدان حضور نماینده ولی فقیه مثمر ثمر بوده است، گفت: وضعیت ادارات کل و دستگاه های فرهنگی فرصت دیگری برای اشاعه نماز در استان همدان است.

وی با اشاره به اقامه نماز در مصلی همدان یادآور شد: استانداری همدان آمادگی کامل دارد که با تمام قوت در ساخت مصلی همدان وارد شده و موارد را پیگیری کند.

استاندار همدان گفت: در این راستا معاونت‌های استانداری و همه افرادی که دارای مسئولیت‌ هستند، باید به صورت جدی تلاش کنند.

پیریایی افزود: توجه به ساخت مصلی همدان کار بسیار بزرگی است که رئیس مجمع نمایندگان باید در راستای توجه به ساخت آن با تمام قوت وارد شود.