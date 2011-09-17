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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

پیریایی:

24 ساعته شدن شبکه سینا ظرفیتی برای تقویت همدان است

24 ساعته شدن شبکه سینا ظرفیتی برای تقویت همدان است

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: 24 ساعته شدن شبکه سینا در همدان ظرفیتی مناسب برای ارائه برنامه هایی محتوایی است و توسعه این استان را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی بعد از ظهر شنبه در نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری نماز در همدان اظهار داشت: در حال حاضر در رابطه با مباحث فرهنگی و هنری در استان همدان، ظرفیتهای بسیاری ایجاد شده است.

وی با اشاره به ظرفیت استان همدان در خصوص فعالیت‌های فرهنگی ـ هنری، تاکید کرد: وجود ادارات کل و دستگاه‌های فرهنگی از ظرفیت‌های استانی است باید با جدیت به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و دینی بپردازند.

پیریایی افزود: باید فهرست کارهای انجام شده در خصوص نماز شود و ظرفیت خلاقیت در جامعه بالا رود.

پیریایی با بیان اینکه بحث فرهنگی نماز همگانی است و در استان همدان حضور نماینده ولی فقیه مثمر ثمر بوده است، گفت: وضعیت ادارات کل و دستگاه های فرهنگی فرصت دیگری برای اشاعه نماز در استان همدان است.

وی با اشاره به اقامه نماز در مصلی همدان یادآور شد: استانداری همدان آمادگی کامل دارد که با تمام قوت در ساخت مصلی همدان وارد شده و موارد را پیگیری کند.

استاندار همدان گفت: در این راستا معاونت‌های استانداری و همه افرادی که دارای مسئولیت‌ هستند، باید به صورت جدی تلاش کنند.

پیریایی افزود: توجه به ساخت مصلی همدان کار بسیار بزرگی است که رئیس مجمع نمایندگان باید در راستای توجه به ساخت آن با تمام قوت وارد شود.

کد مطلب 1410203

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