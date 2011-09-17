برگزیدگان جشنواره سراسری فرهنگی نماز همدان معرفی شدند

به گزارش مهر بر اساس بیانیه هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری فرهنگی هنری نماز در بخش رمان مونا اسکندری با ارائه اثری به نام "قامت" رتبه نخست و سمیه یوسفی با اثر "آخرین دیدار" از همدان رتبه سوم را کسب کرد.

همچنین در نمایشنامه نویسی هیئت داوران جشنواره مهدی صالح یار نویسنده نمایش "وداع" از مرند، نازیلا غفاری برای اثر "پچ پچ های پیرامون یک پیکار" از تهران و احسان فلاحیان نویسنده "یادگار شیرین" از همدان به ترتیب رتبه نخست تا سوم را کسب کردند.

هیئت داوران جشنواره جایزه نفر برتر بخش نماهنگ را به منصوره صالحی خالق اثر "بانو" از ساری اهدا کرد و بهروز باقری با اثر "تولد یک عروسک" از اصفهان نفر دوم این بخش شد.

در بخش انیمیشن نیز رحیم کریم زاده با اثر "ستاره فیروزه ای" از اهواز، مرکز فرهنگی گنبد یک با اثر "توسل" از گلستان و علی پاک نهاد با اثر "آرایشگرها" از همدان به عنوان نفرات برگزیده هیئت داوران انتخاب شدند.

در بخش فیلم کوتاه نیز جایزه نفر اول به بهمن حاج ابول لو با اثر "فرصتی برای گریه تاک" از تبریز، جایزه نفر دوم به سروش درویشی با اثر "عبور" از اصفهان و جایزه نفر سوم به لیلا نجفی با اثر "حاج بابا" از کرمان اهدا شد.

همچنین هیئت داوران در بخش فیلم مستند فقط حسین جعفری را با اثر " 40 سال عاشقی" از مازندران به عنوان نفر سوم معرفی کرد.

شایان ذکر است: 18اثر در شش رشته فیلم کوتاه، مستند، انیمیشن، نماهنگ، رمان و نمایشنامه نویسی به انتخاب هیئت داوران برگزیده شدند که آثار منتخبان این جشنواره در اجلاس سراسری نماز 21 و 22 مهرماه امسال در بوشهر به نمایش در می آید.