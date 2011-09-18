گزارش لوموند از فساد اقتصادی شیراک/ نامهای بزرگ فریب خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، "مارک بلوندل" مدیر عامل سابق شرکت "Force" هنوز خودش نمی داند چه کاری انجام داده است. وی از آغاز دادگاه با شدت و خشونت می گفت: من هرگز این احساس را نداشتم که دریک پرونده اقتصادی شرکت کرده ام. در واقع من در اینجا می خواهم از شما بپرسم که دقیقا چه کاری انجام داده ام. من بدنام شده ام اما هیچ وقت هم نفهمیدم چه زمانی انگشت هایم را در این مربا فروبرده ام.

یکی دیگر از افرادی که به عنوان راننده ژاک شیراک نیز مشغول به کار بوده، متهم به شراکت در جرم شیراک و بهره برداری مالی شده است. وی نیز از اتهام خود خبر ندارد و دقیقا نمی داند به غیر از رانندگی چه کاری برای شیراک انجام داده است.

برای این عضو سندیکای قدیم که امروز سازمان مربوطه اش وی را به "یک صدم فرانک" هم حساب نمی کند، مبلغ حقوق و هزینه هایی که از شهرداری پاریس دریافت می کرده، موضوع ساده ای بوده است. وی گفت: رییس جمهور ژاک شیراک همیشه می خواست که من در سندیکا موقعیت خوبی داشته باشم و مشکلی پیش نیاید. همه چیز به همین سادگی بود.

مارک بلوندل هم توضیح داد که همیشه در میان همکاران و دوستان "فرد حساسی" به موضوعات مالی توصیف می شد وهرگز از موقعیت هایی که داشته سوء استفاده نکرده است. اما در این جریان بازی خورده و خودش هم خبر نداشته است که چگونه از او استفاده می شود.

این مدیر عامل سابق با عصبانیت در دادگاه عنوان کرد که ما از تنها شرکت های بزرگی بودیم که ژاک شیراک را در انتخابات سال 2002 مورد حمایت قرار دادیم و در برخی مشکلات نیز یاری کردیم، اما رییس جمهور این را فراموش کرد و ما را بازی داد. البته من خودم هرگز به شیراک رای ندادم! اما آن زمان می گفتم آدم مورد احترامی است. به هرحال هرکس آزادی رای دارد.

پس از بلوندل، ژان دوگل در دادگاه شروع به سخن گفتن کرد. وی نوه پسری ژنرال دوگل است. زمانی که از وی در مورد حضورش در این پرونده پرسیده شد، گفت: هرکس می داند که پاریس پایتخت فرانسه نقش مهمی در روابط میان فرانسه و آفریقا دارد. اما نام خانوادگی که من دارم باعث می شود آفریقایی ها اعتماد بیشتری کنند و بهتر با افراد در پاریش تجارت نمایند. قراردادهایی که شیراک با آفریقایی ها می نوشت، چندان روشن نبود.همه چیز درنوعی ابهام بود. فقط هرچه بود،آنها پول زیادی برایش پرداخت می کردند.

به نوشته روزنامه لوموند، این افراد تنها کسانی نبودند که توسط ژاک شیراک وارد پرونده شدند و به اتهام مسائل مالی حالا باید در دادگاه پاسخگو باشند؛ آنهم در شرایطی که از جرم خود خبر ندارند.