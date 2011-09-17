سناریوی قطر درباره سوریه / دوحه جاده صاف کن تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدل ایست آنلاین در این باره نوشت : شیخ حمد بن جاسم آل ثانی که علاوه بر تصدی مسئولیت وزارت امور خارجه، ریاست کابینه قطر را نیز به عهده دارد، پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به صورت پنهانی به مناطق اشغالی رفت .

این پایگاه خبری به نقل از آنچه منابع دیپلماتیک خوانده، فاش کرده است که هدف نخست وزیر قطر از سفر به فلسطین اشغالی پس از نشست شورای همکاری خلیج فارس، درخواست از رژیم صهیونیستی برای تحت فشار گذاشتن کنگره آمریکا از طریق لابی صهیونیستی برای دخالت بین المللی در سوریه بوده است.



خاطر نشان می شود امیر قطر اخیرا در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که وابسته به رژیم وی است، تاکید کرده بود که روابط دوحه و تل آویو، قوی و آشکار است که این اظهارات با استقبال گسترده صهیونیستها روبرو شد.



تاکید شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی بر روابط مستحکم قطر و رژیم صهیونیستی، عطش دوحه برای ارتباط با اشغالگران قدس را نشان می دهد.



امیر قطردر گفتگو با الجزیره گفته است اگر چه اسرائیل، قطر را کشوری دوست نمی داند، اما تا زمانی که اسرائیل در خصوص سازش جدی باشد ، قطر به روابط خود با آن ادامه خواهد داد.



به گزارش مهر به نقل از العالم، همچنین روزنامه اسرائیلی معاریو چند ماه پیش به نقل از یکی از هفته نامه های فرانسوی نوشته بود : "بنیامین نتانیاهو " نخست وزیر اسرائیل محرمانه با "حمد بن جاسم" همتای قطری خود در پاریس دیدار کرده است که دو طرف در این دیدار ، موضوع سازش و همچنین مبادله اسیران فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی صهیونیست را بررسی کردند.



معاریو افزود : روابط قطر و اسرائیل بعد از جنگ غزه قطع شد، اما قطر بعدها با ارسال دو نامه جداگانه خواستار از سرگیری روابط با اسرائیل شد. این درخواستها با مخالفت نتانیاهو و " آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه اسرائیل روبرو شد.



در همین چارچوب، "محمد بسیونی" سفیر پیشین مصر در اسرائیل فاش کرده بود که مصر 40 درصد از نیازمندی اسرائیل به گاز را تامین می کند و اگر توافقنامه گاز مصر و اسرایئل لغو شود، این رژیم برای واردات گاز جایگزینهایی را در نظر خواهد گرفت.



وزیر تجارت و صنایع قطر هم بر آمادگی کشور متبوعش برای تامین گاز رژیم صهیونیستی به قیمت ناچیز و در زمانی نامحدود تاکید کرده است.



"حسن بن عبدالله فخرو" اخیرا در تماس تلفنی با همتای اسرائیلی خود، مسائل متعدد تجاری میان دو طرف را مورد بررسی قرار داد.



روابط پنهانی و آشکار قطر با رژیم صهیونیستی به مرحله ای رسیده است که یک رسانه عربی از قطر به عنوان پایگاهی در خدمت غرب و رژیم اشغالگر قدس یاد کرد.



به نوشته نهرین نت، سیاستهای این امیرنشین کوچک در خدمت دستگاههای اطلاعاتی بیگانگان و دشمنان ملتهای مسلمان است.

شبکه الجزیره وابسته به آل ثانی همانند شبکه العربیه و رسانه های وابسته به جریان 14 مارس و رسانه های غربی، جوسازی خود علیه سوریه را با بزرگنمایی خبرها و انتشار خبرهایی که منبع مشخصی ندارد و تکیه بر آنچه شاهدان عینی یا منابع آگاه می خوانند، تشدید کرده است .



الجزیره در همسویی و هماهنگی شگفت آور با العربیه به نقل از آنچه فعالان و شاهدان عینی می خوانند، خبرهای ساختگی خود را در بخشهای مختلف و در زمانهای طولانی در تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی پخش می کنند.



الجزیره با زیرنویس کردن آنچه "انقلاب مردم سوریه" می خواند، ساعتهای طولانی از برنامه های خود را به پخش اظهارات کسانی که از آنها به عنوان شاهد عینی یا فعال یاد می کند، اختصاص می دهد و این در حالی است که الجزیره همچون العربیه در قبال انقلاب مردم بحرین، سیاست سکوت و سانسور و البته در برخی مواقع تحریف اخبار انقلاب به سود رژیم آل خلیفه و تلاش برای خدشه دار کردن مبارزات مردم بحرین و القای وابسته مخالفان به ایران را در دستورکار خود قرار داده است.



سانسور اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ضد مردم بحرین سبب بی اعتباری شدید این رسانه مدعی بی طرفی و حرفه ای گری شده است.