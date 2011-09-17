351 عضو هیئت علمی در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران جذب می شوند

کیومرث نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان استخدام اعضای هیئت علمی در ۱۷ واحد و مرکز دانشگاهی منطقه سه در سامانه استخدام اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.
وی افزود: داوطلبانی که دارای مدرک دکترا یا دانشجوی دکترای رشته های اعلام شده هستند، می توانند تا سی ام مهرماه 90 به سایت استخدام اینترنتی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.jazb.iau.ir یا www.jazb.iaucb.com مراجعه و پس از مطالعه شرایط و ضوابط استخدام در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند.
نیاز آذری تاکید کرد: متقاضیان پس از ثبت نام الکترونیکی باید اصل مدارک را ظرف مدت یک هفته به آدرس واحد دانشگاهی که در فراخوان ثبت نام کرده اند ارائه کنند.
دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه سه شامل 17 واحد دانشگاهی در استان مازندران است.
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