351 عضو هیئت علمی در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران جذب می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اجرایی جذب اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران گفت: دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه سه از بین داوطلبان دکترا و دانشجوی دکترای ۲۰۳ رشته تحصیلی تعداد ۳۵۱ نفر از واجدان شرایط را به عنوان عضو هیئت علمی استخدام می کنند.