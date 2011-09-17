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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۵۸

نیازآذری در گفتگو با مهر:

351 عضو هیئت علمی در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران جذب می شوند

351 عضو هیئت علمی در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران جذب می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اجرایی جذب اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران گفت: دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه سه از بین داوطلبان دکترا و دانشجوی دکترای ۲۰۳ رشته تحصیلی تعداد ۳۵۱ نفر از واجدان شرایط را به عنوان عضو هیئت علمی استخدام می کنند.

کیومرث نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان استخدام اعضای هیئت علمی در ۱۷ واحد و مرکز دانشگاهی منطقه سه در سامانه استخدام اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

وی افزود: داوطلبانی که دارای مدرک دکترا یا دانشجوی دکترای رشته های اعلام شده هستند، می توانند تا سی ام مهرماه 90 به سایت استخدام اینترنتی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.jazb.iau.ir یا www.jazb.iaucb.com مراجعه و پس از مطالعه شرایط و ضوابط استخدام در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند.

نیاز آذری تاکید کرد: متقاضیان پس از ثبت نام الکترونیکی باید اصل مدارک را ظرف مدت یک هفته به آدرس واحد دانشگاهی که در فراخوان ثبت نام کرده اند ارائه کنند.
 
دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه سه شامل 17 واحد دانشگاهی در استان مازندران است.
کد مطلب 1410218

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