معاون جدید سما دانشگاه آزاد ساری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری عصر شنبه در این مراسم به 20 سال فعالیت علمی و آموزشی سازمان سما در کشور اشاره کرد و گفت: سازمان سما خدمات ارزشمند و ماندگاری را به جامعه تعلیم و تربیت ارائه کرده است.

کیومرث نیازآذری افزود: دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز سما، در تاریخ آموزش عالی این کشور برای همیشه ثبت و درج بوده و خدمات دانشگاه آزاد اسلامی ماندگار و در جهان امروز و فردا باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به استقرار سیستم مدیریت نظارتی در دانشگاه آزاد اسلامی ساری افزود: سیستم مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی سیستم کنترلی بوده و در این فضا معاونان و مسئولان در حوزه فعالیت خود با رعایت قوانین و مقررات درایت و ابتکار خود را به کار می گیرند.

نیازآذری، ابراز امیدواری کرد: معاون جدید سما ساری با توجه به عصر رقابت برای ارتقاء و توسعه سما ساری برنامه ریزی کند.



وی تاکید کرد: دافعه و جاذبه ما باید در مسیر سازمان و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و در این مسیر انجام خدمت در نظام آموزشی را بزرگترین افتخار بدانیم و به عنوان یک تکلیف به وظایف خودمان عمل کنیم.

قاسم یزدان پناه، معاون سازمان سمای کشور از زحمات رئیس دانشگاه آزاد ساری، در جهت توسعه و ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی ساری قدردانی کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و مرکز سما ساری در چند سال گذشته رشد و تحول بسیار یافته است.

وی تاکید کرد: امروز در سایه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات شاهد تغییرات گسترده ای هستیم و نمی توان با ادبیات گذشته و سنتی با نسل جوان تعامل داشت امروز هر جوانی یک وسیله ارتباطی به همراه دارد و همه باید ادبیات گفتاری خود را با افراد تغییر دهیم.

یزدان پناه با اشاره به افزایش آمار طلاق به ویژه آمار طلاق توافقی گفت: دانش آموزان و دانشجویان ما باید مهارتهای زندگی و مهارتهای ارتباطی را بیاموزند و متاسفانه امروز جوانان ما از برقراری یک ارتباط صحیح و منطقی عاجزند و ما باید فضای تعامل و ارتباط منطقی را در مراکز دانشگاهی فراهم کنیم.



وی از زحمات معاون سابق سما در مسئولیت معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی ساری قدردانی و علت اصلی تغییر اسفندیاری را قبولی در دوره دکترا و ادامه تحصیل او اعلام کرد و گفت: وی در مجموعه سما ساری زحمات بسیار زیادی کشیده و آینده ای درخشان دارند.



در پایان این مراسم حکم معاون سما ساری به احمد میریان آکندی اهدا شد. میریان پیش از این رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری بوده است.