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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۳۹

حجت الاسلام ابوترابی فرد:

بیداری اسلامی در منطقه نشات گرفته از انقلاب مردم ایران است

بیداری اسلامی در منطقه نشات گرفته از انقلاب مردم ایران است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: بیداری اسلامی منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر یادواره شهدای بخش الموت شرقی از توابع استان عصر شنبه در این منطقه برگزار شد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در این مراسم گفت: حقیقت جویی، آزادی خواهی و دین طلبی عامل بیداری و حضور شهدا در صحنه های دفاع مقدس بود که موجب افتخار کشور شد.

وی افزود: دستیابی به پیشرفتهای بزرگ در کشور مدیون خون شهدا و دوران طلایی دفاع مقدس است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد هر حرکت ایران در راه پیشرفت را یک ضربه به دشمن و غرب دانست و افزود: امروز که جوانان ایران اسلامی به پیشرفتی دست پیدا می کنند دشمن بیش از پیش نا امید می شود.

لطف الله سیاهکلی معاون رسانه های مجازی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم گفت: شهدا افتخار میهن اسلامی هستند و مردم ایران در همه حال و همه صحنه ها مشارکت دارند و این حضور موجب شکل گیری نظام مردم سالار در کشور شده است.

بخش الموت شرقی در استان قزوین بیش از 100 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کد مطلب 1410226

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