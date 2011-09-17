علی معلومات به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات جودوکار وزن 73 کیلوگرم کشورمان که با سه پیروزی متوالی به نیمه نهایی راه یافته در این مرحله در پیکار با "حسن وانگ لیونگو" از ترکیه در کمتر از 22 ثانیه ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت.
وی در این مرحله در پیکار با "آنتوان تشچنکو" از اوکراین با یک امتیاز "یوکو" صاحب پیروزی شد و به نشان برنز دست یافت. وی پیش از این دو دیدار "ماگست مازبیوف" از قزاقستان، "دیمیتری یارتوسف" از روسیه و "مارتین تبلین" از نروژ را شکست داده بود.
امروز شنبه همچنین ذکریا مرادی در وزن 73 کیلوگرم ، محسن غفار در وزن 66- کیلوگرم وقاسم نوری زاده در وزن 60- کیلوگرم مقابل رقبای خود تن به شکست داده و حذف شدند.
جام جهانی جودو ازبکستان با حضور237 جودوکار از 30 کشور در تاشکند جریان دارد که فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای اوزان سنگین به پایان می رسد. علی کریمیان، امیرقاسمی نژاد و جواد محجوب نمایندگان در آخرین روز این مسابقات هستند.
جام جهانی جودو ازبکستان با حضور237 جودوکار از 30 کشور در تاشکند جریان دارد که فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای اوزان سنگین به پایان می رسد. علی کریمیان، امیرقاسمی نژاد و جواد محجوب نمایندگان در آخرین روز این مسابقات هستند.
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