علی معلومات به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات جودوکار وزن 73 کیلوگرم کشورمان که با سه پیروزی متوالی به نیمه نهایی راه یافته در این مرحله در پیکار با "حسن وانگ لیونگو" از ترکیه در کمتر از 22 ثانیه ضربه فنی شد و به دیدار رده بندی رفت.

وی در این مرحله در پیکار با "آنتوان تشچنکو" از اوکراین با یک امتیاز "یوکو" صاحب پیروزی شد و به نشان برنز دست یافت. وی پیش از این دو دیدار "ماگست مازبیوف" از قزاقستان، "دیمیتری یارتوسف" از روسیه و "مارتین تبلین" از نروژ را شکست داده بود.