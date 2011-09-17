به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی در دور اول "مودزمانشویلی" از گرجستان روبرو می شود و در صورت پیروزی با برنده دیدار کشتی گیران ژاپن و هند مسابقه می دهد. فاتح چاکر اوغلو و الکساندر شیماروف از بلاروس، آرتور تایمازوف از ازبکستان، مرید موتالیموف از قزاقستان و تراول دلاگنف از آمریکا در گروه معصومی قرار دارند. در این وزن 31 کشتی گیر وزن کشی کردند.

بر این اساس در وزن 74 کیلوگرم که 45 کشتی گیر وزن کشی کردند صادق گودرزی با "میدانا" از گینه بیسائو روبرو می شود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیران مولداوی و کلمبیا مسابقه می دهد. شاپیف از قزاقستان، گابور هاتوش از مجارستان، باتوهان دمیرچین از ترکیه و گایداروف از بلاروس در گروه گودرزی قرار دارند. دنیس چارگوش روس در گروه بالا قرار دارد.

مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم که 46 کشتی گیر وزن کشی کردند در دور نخست به مصاف "میتروف" از مقدونیه می رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیران قرقیزستان و روبرو می شود. باتیروف روس، هایسلان گارسیای کانادایی، استادنیک اوکراینی، سوشیل کومار هندی در گروه تقوی قرار دارند.

این مسابقات از عصر یکشنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز می شوند.