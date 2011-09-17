اندیشمند یمنی: روشنفکران نقش خود را در وحدت اسلامی ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سامیه حباط در نشست کمیسیون اهداف و پیامدهای بیداری اسلامی در اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی که عصر امروز در مرکز همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به انقلابهای اخیر در منطقه اظهار داشت: امیدواریم طرح مشترک عربی و اسلامی تمدن خواه ایجادشود تا همه جوامع اسلامی تحت پوشش آن قرار بگیرند.



این فعال سیاسی یمنی ادامه داد: دفاع از ملت های عربی و اسلامی و ایستادگی این ملت ها در برابر استکبار موجب می شود که این ملت ها نقش خود را در منطقه ایفا کنند وبراساس این طرح در برابر ظلم و بی عدالتی بایستند.



حباط با بیان اینکه همانطور که مردم ایران قیام کردند و انقلابشان معادلات دنیا را تغییر داد، سه دهه پس از آن در کشورهای عربی توانستند انقلاب های مشابه انقلاب ایران را اجرا کنند، گفت: این سوال مطرح است که آیا این جوانان و مردم خواهند توانست به پیروزی برسند و آیا می توانیم نظامی ایجاد کنیم که براساس حق و عدالت رفتار کنند.



وی تصریح کرد: در انقلاب یمن که انقلابی اصیل و اسلامی است 8 ماه است که مردم در حال کشته شدن هستند اما برخی کشورهای منطقه نمی خواهند انقلاب های مردمی در این منطقه صورت گیرد.



این اندیشمند یمنی خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی در دل های ما ریشه دوانده است و باید روشنفکران نقش خود را ایفا و در جهت وحدت اسلامی تلاش کنند.