هفته هنر کرمانشاه در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ججت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد کرمانشاه شامگاه شنبه در مراسم افتتاحیه این همایش در سخنانی ضمن خیر مقدم به حضار اهداف این برنامه برجسته فرهنگی را معرفی فرهنگ و هنر اصیل و ماندگار استان کرمانشاه، یادآوری خدمات و تلاش های علما، چهره ها و مفاخر فرهنگی و علمی و تبیین نقش مردم مرزدار کرمانشاه در دوران حماسه ماندگار دفاع مقدس عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه نیز در سخنانی به تشریح تلاش های دولت در جهت معرفی فرهنگ، هنر و تمدن کهن کرمانشاه و داشته های فرهنگی این استان پرداخت و از مسئولان کشوری و استانی و همه هنرمندان و شرکت کنندگان تقدیر کرد.

فرهاد تجری رئیس دوره ای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز در سخنان خود به سابقه کهن تمدنی و فرهنگی استان اشاره کرد و کرمانشاه را شایسته درخشیش همیشه بر تارک فرهنگ، هنر و تمدن ایران زمین خواند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم افتتاحیه با تشریح برنامه هفته فرهنگی استان ها، استان کرمانشاه را استانی تلاشگر در عرصه تمدن و هنر دانست که باید بیش از این مورد اهتمام قرار گیرد.

در این هفته برنامه های متنوع و مختلفی از جمله اجرای برنامه های شب خاطره با عنوان مناطق عملیاتی استان از قبیل گیلانغرب، مرصاد، بازی دراز، پاوه، سومار و جبهه های غرب کشور، نشست های تخصصی با هنرمندان، عکاسان و نقاشان و خبرنگاران، اجرای نمایش و موسیقی محلی و بومی عشایر کرمانشاه و تجلیل از مفاخر و هنرمندان و اساتید کرمانشاهی اجرا خواهد شد.

در آئین باشکوه افتتاحیه آواها و نواهای محلی و بومی کرمانشاه، حرکات موزون، رقص حماسی و موسیقی کردی اجرا و حضار به تشویق هنرمندان پرداختند.

در این همایش همچنین توانمندی ها و فرهنگ و هنر کرمانشاه در قالب نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته بود.

احمد چلبی و جمعی از نمایندگان کردستان عراق، شعبانی و زمانی نمایندگان استان در مجلس و هنرمندان مختلف حضورداشتند و اقبال واحدی اجرای این برنامه را عهده دار بود.