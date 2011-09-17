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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

همایش بیداری اسلامی-30/

فعال سیاسی ترکیه: آیات قرآن باید سرمشق منشور بیداری اسلامی باشد

فعال سیاسی ترکیه: آیات قرآن باید سرمشق منشور بیداری اسلامی باشد

یک فعال سیاسی در کشور ترکیه گفت: آیات قرآن باید سرمشق، روشن گر راه و تبیین کننده منشور بیداری اسلامی در کشورهای منطقه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر،  موسی آیدین اندیشمند کشور ترکیه در نشست کمیسیون تاریخچه، مبانی و مفاهیم بنیادین بیداری اسلامی دراولین همایش بین المللی بیداری اسلامی که عصر امروز شنبه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه  آیات قرآن باید روشن گر راه و تبیین کننده منشور بیداری اسلامی باشد، گفت : قرآن کریم تنها مرجعی است که ما مسلمانان باید از آن به عنوان مهم ترین مرجع خود استفاده کنیم .

وی اظهار داشت: قرآن آنگونه که باید هنوز جایگاه اصلیش را در نزد مسلمانان پیدا نکرده و تا حدودی مهجور مانده است.
 
سید قاسم رسول الیاس اندیشمند کشور هند نیز در این کمیسیون اظهار داشت: نظام قضایی، آموزشی و رسانه‌ای  کشورهای اسلامی باید اصلاح شود تا اجازه ندهیم ایده‌های غربی بر ما مسلط شود.

وی تاکید کرد: در مورد انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران هم شاهد بودیم که این مساله مد نظر قرار گرفت و به همین خاطر انقلاب فرهنگی، بنیان‌های آموزشی در این کشور را اصلاح کرد.
 

کد مطلب 1410248

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