فعال سیاسی ترکیه: آیات قرآن باید سرمشق منشور بیداری اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی آیدین اندیشمند کشور ترکیه در نشست کمیسیون تاریخچه، مبانی و مفاهیم بنیادین بیداری اسلامی دراولین همایش بین المللی بیداری اسلامی که عصر امروز شنبه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه آیات قرآن باید روشن گر راه و تبیین کننده منشور بیداری اسلامی باشد، گفت : قرآن کریم تنها مرجعی است که ما مسلمانان باید از آن به عنوان مهم ترین مرجع خود استفاده کنیم .

وی اظهار داشت: قرآن آنگونه که باید هنوز جایگاه اصلیش را در نزد مسلمانان پیدا نکرده و تا حدودی مهجور مانده است.



سید قاسم رسول الیاس اندیشمند کشور هند نیز در این کمیسیون اظهار داشت: نظام قضایی، آموزشی و رسانه‌ای کشورهای اسلامی باید اصلاح شود تا اجازه ندهیم ایده‌های غربی بر ما مسلط شود.

وی تاکید کرد: در مورد انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران هم شاهد بودیم که این مساله مد نظر قرار گرفت و به همین خاطر انقلاب فرهنگی، بنیان‌های آموزشی در این کشور را اصلاح کرد.

