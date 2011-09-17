به گزارش خبرنگار مهر،، عبدالرحمان عالمی عضو شورای ملی افغانستان در کمیسیون چالش های پیش روی بیداری اسلامی در اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی که عصر امروز شنبه در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: در طول تاریخ استکبار از حربه های مختلفی برای ایجاد اختلاف استفاده کرده است.



عضو شورای ملی افغانستان با بیان اینکه هراس ایجاد شده از سوی غربی ها در اذهان مردم جهان دروغین است و توهمی بیش نیست ، تاکید کرد: اگر مسلمانان جهان دست به دست هم بدهند می توانند در مقابل استکبار ایستادگی کنند.



وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده پس از قیام های مردمی در کشورهای منطقه گفت:‌ دشمنان در این شرایط سعی می کنند با کمک رسانی به مردم این منطقه آنها را وابسته کنند.



عضو شورای ملی افغانستان با تاکید بر اینکه تهاجم فرهنگی در میان جوانان بیداری اسلامی کشورهای منطقه را تهدید می کند، اظهار داشت: استکبار با نفوذ در سازمان ملل با بهره گیری ناتو در صورتی که دیگر اقدامات علیه کشورها جوابگو نباشد به حمله نظامی دست می زند.

عالمی خاطرنشان کرد: افرادی که می خواهند بیداری اسلامی به شکل صحیح هدایت شود باید امت اسلامی را از این تهدیدهای پیش رو آگاه کنند.

