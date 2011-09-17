گلستان قطب علمی تعاون کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسینی نیا عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه اولین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، با اشاره به اینکه در زمینه تولید علم و دانش از توانمندی ها و ظرفیت استان بهره مند خواهیم شد، بیان داشت: این دانشگاه با اعتبار 16 میلیارد ریال ساخته می شود.

وی بیان کرد: دهه چهارم انقلاب به فرموده رهبری دهه پیشرفت و عدالت است و این مسئله باید رکن و محور اصلی فعالیت های این بخش باشد.

حسینی نیا اظهار داشت: بخش تعاون بخش مردمی اقتصاد ایران است و ما باید بتوانیم از استعدادها و ظرفیت های بی بدیل مردمی با تجمیع فرصت ها و افکار و اندیشه های آنان استفاده کنیم و ایرانی شایسته ایرانی بسازیم.

وی افزود: باید با توانمند سازی آحاد جامعه به ویژه دهک های پایین زمینه خروج آنان را از نهادهای تحت پوشش چون بهزیستی و کمیته فراهم کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه را حرکت رو به جلو و ارزشمندی ذکر کرد و گفت: شاید این تغییر در ابتدا زیاد خوشایند نباشد اما می تواند بسته خدمات رسانی را در قالب این وزارتخانه جدید تکمیل کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گلستان گفت: 10 هزار تعاونی در گلستان به ثبت رسیده است و یک میلیون و 200 هزار گلستانی عضو این تعاونی ها هستند.

در این مراسم حسینعلی خواجه مظفری به عنوان اولین مدیرکل تعاون، کار و رفاه معرفی شد و از خدمات غلامحسن برآبادی، سرپرست سابق اداره کار و رحمت الله نوروزی مدیرکل اسبق نیز تقدیر شد.