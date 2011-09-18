به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیتالله دشتی ساعت 16 و 30 دقیقه از مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع) قم به سمت حرم حضرت معصومه(س) آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، پس از تشییع پیکر این عالم ربانی، نماز میت به امامت آیتالله العظمی مکارم شیرازی اقامه میشود و به احتمال زیاد پیکر ایشان در حرم حضرت معصومه(س) آرام گیرد.
همچنین مراسم گرامیداشت آیتالله دشتی روز دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی آیتالله حسینی بوشهری در مسجد امام حسن(ع) گذرخان برگزار میشود.
آیتالله میرزا احمد دشتی گنخکی در سال 1287 شمسی در روستای گنخک از توابع بخش کاکی شهرستان دشتی دیده به جهان گشود و بامداد روز شنبه در سن 103 سالگی به دیار باقی شتافت.
وی از شاگردان مرحوم آیتالله العظمی خویی بود که بعد از سالها تدریس در حوزه نجف اشرف در پی فشار دولت عراق بر شیعیان و ایرانیان مقیم عتبات عالیات، به ایران مراجعه کرده و راهی حوزه علمیه قم شد تا به تربیت طلاب همت کند.
آیتالله میرزا احمد دشتی گنخکی به تازگی پس از ترخیص از بیمارستان بیمارستان فاطمه زهرا(س) بوشهر برای اینکه در دسترس پزشکان باشد در منزل یکی از شاگردانش در بوشهر حضور داشت تا اینکه بامداد شنبه به دیار باقی شتافت.
در پی رحلت این عالم ربانی حضرات آیات صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر و مقتدایی مدیر حوزههای علمیه با صدور پیامهای جداگانهای این ضایعه غمبار را تسلیت گفتند.
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