آزمونهای ادواری متقاضیان مهارت و صلاحیت حرفه ای در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صیادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای برنامهریزی عملیاتی سال جهاد اقتصادی، این طرح برای نخستین بار به صورت الکترونیکی و هماهنگ در کشور برگزار میشود.
وی هدف از برگزاری آزمونهای سراسری این طرح بزرگ را اطلاعرسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقاء کیفیت فرآیند سنجش و تعیین صلاحیت حرفهای نیروی کار، اعتباربخشی به تجارب فنی و حرفهای آزاد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه بهبود خدمترسانی به مخاطبان عنوان کرد و افزود: برای ثبتنام این آزمونها، دفترچه آزمون واحد طراحی شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تصریح کرد: این آزمون در 608 حرفه در 31 استان و 350 حوزه امتحانی در 6 ماهه دوم سالجاری و در 2 مرحله در سطح کشور برگزار خواهد شد.
صیادی با بیان اینکه نخستین آزمون ادواری کشوری سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای در 20 آبانماه برگزار خواهد شد، افزود: ثبتنام این آزمون از 10 تا 20 مهرماه انجام خواهد شد و نتایج این آزمونها حداکثر 3 روز پیش از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اطلاعرسانی، اعلام میشود.
صیادی افزود: ثبتنام در این آزمونها به صورت اینترنتی بوده و متقاضیان میتوانند با در نظر گرفتن شرایط ثبتنام و سایر ضوابط مندرج در دفترچه ثبتنام فقط در آزمون یک حرفه و تنها در یکی از حوزهها و شهرستانهای تعیین شده نسبت به ثبتنام و شرکت در آزمون اقدام کنند.
وی ادامه داد: این آزمونها در 2 مرحله تئوری و عملی برگزار و پیشنیاز شرکت در آزمون عملی، قبولی در آزمون تئوری میباشد و از آنجایی که ثبتنام در آزمون ادواری تا ساعت 24 آخرین روز ثبتنام مطابق جدول شماره یک دفترچه آزمون ادامه خواهد داشت، لذا به متقاضیان توصیه میشود با توجه به محدودیت مهلت ثبتنام و عدم تمدید آن، در همان روزهای اولیه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
نظر شما