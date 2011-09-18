20 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در استان مرکزی برگزار می شود

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های عضو کمیته، برنامه‌های متعدد فرهنگی به تصویب رسیده که این برنامه‌ها با تفاوت چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته اجرا می‌شوند.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد هفته دفاع مقدس استان مرکزی با اشاره به برنامه‌های این کمیته عنوان کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس پنج نمایشگاه با موضوع دفاع مقدس در سطح شهر اراک برپا می‌شود که از این تعداد سه نمایشگاه در سطح پارک‌، یک نمایشگاه در مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک و یک نمایشگاه در محل برپایی نمایشگاه طریق‌القدس گشایش خواهند یافت.

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس

مشایخی گفت: نمایشگاه دفاع مقدس مجتمع ستارگان با چیدمانی متفاوت از سال‌‌های گذشته و در موضوعات متفاوت از جمله حضرت ابوالفضل(ع) و جوانان دفاع مقدس و تشنگی در عاشورا ... گشایش می‌یابد.

وی ادامه داد: برگزاری ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در سالن مجتمع ستارگان، برگزاری مراسم شب‌های دفاع مقدس با حضور دو هزار و 500 نفر در سالن مجتمع، برپایی جلسه یک شبهه یک پاسخ با حضور فرماندهان جنگ، برگزاری مسابقه شبانه، پخش کلیپ، اجرای تئاتر و موسیقی حماسی دفاع مقدس و فضاسازی شهری از دیگر برنامه‌های این کمیته است.

نصب تصاویر شهدا در شهرها

مدیرکل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان مرکزی از نصب تصاویر جمعی شهدا در سطح شهرهای استان همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا تصاویر شهدا به صورت جمعی و در مکان‌های مختلف سطح شهر نصب خواهد شد.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد هفته دفاع مقدس استان مرکزی با اشاره به نصب تصاویر شهدا در مناسبت‌های مختلف در سطح شهر خاطر نشان ساخت: با توجه به نصب تصاویر شهدا در نقاطی که برای همه مردم قابل دسترسی بود باید گفت حتی یک مورد از این تصاویر توسط فردی مورد اهانت قرار نگرفت و این نشان می‌دهد مردم ما وابسته به هر طیف و گروه و جریانی و سلیقه‌ای که هستند به شهدا احترام قائل بوده و به آنها اهانت نمی‌کنند.

پخش مستندهای دفاع مقدس استان در شبکه های سراسری تلوزیون

مشایخی پخش دو مستند به عنوان نخستین‌ها از شبکه دو و چهار و شبکه استانی با موضوع ابتکارات دفاع مقدس و نحوه ساخت پل خیبر توسط ماشین‌سازی اراک و شرکت واگن‌پارس، معرفی مساجد و پایگاه‌های فعال در دوران دفاع مقدس در 15 شهر استان از طریق شبکه‌های تلویزیونی، پخش فیلم سینمایی، نماهنگ و سرود با موضوع دفاع مقدس، پخش 30 مستند با عنوان نشان بی‌نشان‌ها، پخش بیش ازچهار هزار دقیقه برنامه از طریق رادیو، چاپ 10خبرنامه و... را از دیگر برنامه‌های این هفته در استان اعلام کرد.