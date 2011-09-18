سازمان بسیج ورزشکاران زنجان ‌1100 عضو عادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طیب امیری صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز بسیج ورزشکاران زنجان، 25 شهریورماه را روز اقتدار بسیج ورزشکاران دانست و افزود: ورزشکاران بسیجی باید رفتار و منش پهلوانی داشته باشند.

وی ادامه داد: بسیج ورزشکاران در سال 81 در نیروی مقاومت بسیج مستضعفین تأسیس شد و در سال 82 در استان‌ها فعالیت خود را آغاز کرد.

مسئول بسیج ورزشکاران استان زنجان افزود: سازمان بسیج ورزشکاران زنجان در سال 85 موفق شده در بین سه استان برتر کشور قرار گیرد. همچنین این سازمان به منظور کمک به تربیت‌بدنی و پر کردن خلاء فرهنگی با همکاری و هماهنگی این ارگان، به فعالیت در این زمینه می‌پردازد.

امیری در خصوص برنامه‌های این سازمان گفت: این سازمان در اعزام کارکنان خود به راهیان‌نور، اعزام ورزشکاران به مرقد امام خمینی (ره)، برگزاری نشست‌های فرهنگی، برگزاری اردوهای معرفتی، برگزاری چهار دوره قرآنی، تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع‌مقدس، تجلیل از غواصان دریادل، شناسایی شهداء هشت سال دفاع‌مقدس و چاپ 5 هزار جلد خاطرات شهداء ورزشکار و حضور در آسایشگاه جانبازان و سالمندان، از برنامه‌های سازمان بسیج ورزشکاران استان به‌شمار می‌رود.

امیری افزود: بسیج ورزشکاران باید قهرمانی را در استان توسعه داده و گام‌های مؤثری در اعتلای ورزش استان بردارد.