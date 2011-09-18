راه اندازی مدارس سما در سه کشور جهان

قاسم یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جذب اعضای هیئت علمی جدید در مراکز سما و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته به ازای هر ۵۰ دانشجو یک عضو هیئت علمی در مراکز سما جذب خواهند شد.

وی از حضور ۵۳ هزار دانش آموز در ۳۵۰ مدرسه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه سما کشور خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو در ۱۰۶ آموزشکده سما مشغول به تحصیل هستند.



یزدان پناه، توسعه فضاهای آموزشی، توسعه مدارس سما، افزایش رشته های فنی و حرفه ای، افزایش جذب دانشجو در دوره های کاردانی را از مهم ترین برنامه ها و اولویت های سازمان سما کشور اعلام کرد.



وی با اشاره به سیاست راه اندازی مدارس سما در خارج کشور گفت: برنامه ریزی برای راه اندازی مدارس سما در سه کشور مالزی، امارات و افغانستان صورت گرفته و امیدواریم به زودی شاهد آغاز فعالیت مدارس سما در خارج از کشور باشیم.



یزدان پناه، به برنامه های فرهنگی و هنری و فوق برنامه در مراکز و مدارس سما اشاره کرد و افزود: اجرای طرح قدس، طرح قرآن در سما، جشنواره پژوهش های دانش آموزی، جشنواره حسابداری، کامپیوتر،معماری، گرافیک و ربوکاپ و توسعه اردوگاههای آموزشی و تربیتی از برنامه های سازمان سما در بخش فعالیتهای تربیتی و فوق برنامه است.



وی گفت: در این راستا، اردوگاه فرهنگی و هنری سما در چالوس راه اندازی شده و زمین لازم برای احداث اردوگاه دیگری در ابهر فراهم شده است.

