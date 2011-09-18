به گزارش خبرنگار مهر، امیرمقصودلو عصر شنبه در حاشیه اجرای پروژه های شورای شهر افزود: آنچه از این بحث بر می آید نشانگر آن است که در هر سطحی از ساخت و سازها و پروژه های عمرانی افراد یا نهادهایی هستند که به دلیل عدم وجود ابزارهای قانونی کافی مظلوم واقع شده اند.



وی اظهار داشت: برای اینکه ساختمانی ساخته شود، نخست باید طراحی آن صورت گیرد، این طراحی پس از آنکه در فاز یک به تأیید رسید در فاز 2 اجرا شود، از سوی دیگر مرکز کنترلی هم وجود دارد که از نظر مصلحت عمومی و قواعد حاکم بر جامعه شهری آن را بررسی می کند.

وی عنوان کرد: پس از این مرحله، کنترل به عهده کسانی است که برگه نظارت دارند و این خود مشکلاتی را به همراه دارد.

مقصودلو بیان داشت: در صورتی که اگر الگوهای مشابه را در سایر کشورها بررسی کنیم در می یابیم که مکانیسم و سیستم هایی به نام اینسپکشن (بازرسی) وجود دارد، در این جوامع اگر بخواهید خودتان نقشه بکشید و خودتان هم اجرا کنید هیچ کس مانع شما نمی شود.

مسئول کنترل پروژه های شورای شهر گرگان افزود: ولی از زمانی که احداث ساختمان آغاز می شود، نهادی با عنوان اینسپکتور مرحله به مرحله بازرسی عملیات اجرایی را بر عهده دارد تا مجوز ادامه کار را برای آن صادر کند.

وی یادآورشد: کسی که برای یک پروژه ساختمانی سرمایه گذاری می کند به منظور بهره مندی از وام بانکی یا بیمه ساختمان به این مجوز نیاز دارد.



وی گفت: این دفاتر بازرسی در بخش خصوصی تعریف شده است نه در نظام دولتی و نکته ای که باید به آن پرداخت این است که آیا در جامعه ما این بازرسی عملیات اجرایی قابل تحقق است؟



نهاد بازرسی ساختمان نداریم

مقصودلو گفت: ما در حال حاضر چنین نهادی را در فرآیند طراحی و تحقق کار ساختمانی نداریم، در صورتی که به سادگی امکان پذیر است، شهرداری یا شورای شهر می توانند مصوبه ای داشته باشند که براساس آن در جوامع شهری با یک حد نصاب جمعیتی مشخص هر ساخت و ساز الزاماً بازرسی فنی شده تا پایان کار برای آنها صادر شود.

وی یادآورشد: اینسپکتورها نیز می توانند از رشته های ژئوتکنیک، سازه، مکانیک و برق و... باشند و شرکت هایی را تأسیس کنند که شهرداری صلاحیت آنها را احراز کند و مالکان و مسئولان پروژه ها ملزم به دریافت تأییدیه این شرکت ها باشند که براساس تعرفه هایی تعیین شده فعالیت با سطح زیربنا یا حجم عملیات اجرایی دستمزد دریافت خواهند کرد.



مقصودلو اظهار داشت: بدین ترتیب علاوه بر ایجاد اشتغال یک امر مهم به عده ای متخصص سپرده می شود، این اینسپکتورها به طور مثال اتصالات جوش را بررسی، نمونه های بتن را کنترل، از گودبرداری ها بازدید کرده و ملاحظات ایمنی را در هر سطحی با یک چک لیست کنترل کنند.



این مسئول بیان داشت: بدین ترتیب درست مانند همان مهندسان مشاوری که از طریق خدمات مشاوره درآمد کسب می کنند یا پیمانکارانی که به واسطه اجرای یک پروژه درآمد دارند، عده ای متخصص هم از طریق بازرسی عملیات اجرایی از درآمدی برخوردار می شوند.

وی گفت: برای آنکه به زعم خودمان بتوانیم ساخت و سازها را کنترل کنیم با صدور مجوز ساخت و پایان کار، شناسنامه ساختمان با اطلاعات لازم در یک بانک اطلاعاتی وارد می شود، جزئیاتی نظیر موقعیت ساختمان در یک بافت شهری از لحاظ نوع کاربری، تعداد طبقات نوع سازه و همچنین کیفیت اجرا و تمام سنجش هایی که در فرآیند کار از ابتدا تا انتها وجود دارد همه موارد در یک بانک اطلاعاتی ضبط می شود.

مقصودلو بیان داشت: بنابراین هر زمان که در شهر سانحه ای همچون زلزله رخ دهد مدیریت شهری اطلاعات کاملی دارد که می تواند میزان آسیب ها را در هر نقطه پیش بینی کند.

وی افزود: در این صورت اینکه میزان آسیب پذیری هر ساختمان چقدر است، یا کدام ساختمان به دلیل عملکردی از حساسیت بیشتری برخوردار است، این بانک اطلاعاتی هم در مدیریت بحران نقش اساسی دارد و هم به منظور تعیین نرخ بیمه وام و سایر تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد.

مقصودلو گفت: ما به طور جدی یک بررسی آسیب شناسانه لازم داریم و به نظر این بررسی آسیب شناسانه را می توان به موازات کارهایی که در حال انجام است انجام داد و با تحلیل آنها در قوانین تجدیدنظر کرد.