پیشنهاد تشکیل کمیته "جهان دیدگان" در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی عصر شنبه در برنامه " گرگان، امنیت، حقوق شهروندان و توسعه خدمات شهری" افزود: سالمندان سند افتخار هر شهر و مرز و بومی هستند.

وی ضمن قدردانی از کانون جهان دیدگان گرگان در برگزاری این مراسم، اظهار داشت: با توجه به گسترش مشکلات سالمندان و افزایش آمار این قشر با توجه به بافت جمعیتی کشور پیشنهاد تشکیل کمیته جهان دیدگان را با هدف پیگیری، برنامه ریزی و کاهش مشکلات سالمندان را در شورای شهر و شهرداری دارم.



چراغعلی همچنین تصریح کرد: موج جوانی که سه دهه قبل کشور را فرا گرفت، روزی بحران مدرسه و تحصیل و امروز بحران ازدواج، اشتغال و مسکن را ایجاد کرد.

وی بیان داشت: این موج فردا و در آینده ای نزدیک بحران سالمندی را به وجود خواهد آورد که از امروز باید برای آن چاره اندیشی کرد.

چراغعلی افزود: تراژدی غم انگیری که امروز دنیا را فرا گرفته بلاتکلیفی سالمندان و مشکلات این قشر در محیط های شهری و روستایی است.