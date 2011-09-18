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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۸

از سوی چراغعلی ارائه شد:

پیشنهاد تشکیل کمیته "جهان دیدگان" در گرگان

پیشنهاد تشکیل کمیته "جهان دیدگان" در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان، با تاکید بر ضرورت حمایت از سالمندان، برای رفع مشکل این قشر پیشنهاد داد تا کمیته جهان دیدگان در این شهر تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی عصر شنبه در برنامه " گرگان، امنیت، حقوق شهروندان و توسعه خدمات شهری" افزود: سالمندان سند افتخار هر شهر و مرز و بومی هستند.

وی ضمن قدردانی از کانون جهان دیدگان گرگان در برگزاری این مراسم، اظهار داشت: با توجه به گسترش مشکلات سالمندان و افزایش آمار این قشر با توجه به بافت جمعیتی کشور پیشنهاد تشکیل کمیته جهان دیدگان را با هدف پیگیری، برنامه ریزی و کاهش مشکلات سالمندان را در شورای شهر و شهرداری دارم.

چراغعلی همچنین تصریح کرد: موج جوانی که سه دهه قبل کشور را فرا گرفت، روزی بحران مدرسه و تحصیل و امروز بحران ازدواج، اشتغال و مسکن را ایجاد کرد.
 
وی بیان داشت: این موج فردا و در آینده ای نزدیک بحران سالمندی را به وجود خواهد آورد که از امروز باید برای آن چاره اندیشی کرد.
 
چراغعلی افزود: تراژدی غم انگیری که امروز دنیا را فرا گرفته بلاتکلیفی سالمندان و مشکلات این قشر در محیط های شهری و روستایی است.
کد مطلب 1410282

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