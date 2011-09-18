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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۲

افضلی:

فولاد ماهان سه امتیاز بازی با حفاری اهواز را کسب می کند

فولاد ماهان سه امتیاز بازی با حفاری اهواز را کسب می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان با اشاره به اینکه تیم حفاری اهواز همواره جزو تیمهای خوب لیگ بوده، گفت: فولاد ماهان برای کسب سه امتیاز به اهواز خواهد رفت.

حسین افضلی سرمربی تیم فولاد ماهان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی تیمش مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت: تیم پرسپولیس شرایط خاصی دارد اما با این حال به خوبی برابر تیم ما بازی کرد.

وی افزود: در نیمه اول ما بسیار بد شروع کردیم به همین خاطر بعد از گلی که به ثمر رساندیم گل خوردیم، اما در نیمه دوم بهترعمل کردیم چنانچه توانستیم بازی را در دست بگیریم.

افضلی با بیان اینکه خودمان دو گل به پرسپولیسیها تقدیم کردیم، ادامه داد: نبود محمد زارع و اصغر حسن زاده دو بازیکن تاثیر گذار تیم ماهان موجب شد تا به مشکل برخوریم اما خوشحالم از اینکه توانستیم سه امتیاز این دیدار را به دست آوریم.

سرمربی تیم فولاد ماهان در خصوص حضور بازیکنان ماهان در تیم ملی اذعان داشت: با توافقاتی که با مسئولان فدراسیون داشتیم قرار شد تا یکشنبه شب بازیکنان ماهان به اصفهان بازگردند.

کد مطلب 1410288

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