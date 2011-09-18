استقرار دائم 38 روحانی در روستاهای قم

حجت‌الاسلام قاسمعلی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح روحانیون مستقر از طرح‌های مورد عنایت مقام معظم رهبری است که در سطح کشور اجرا شده و در حال توسعه است.



وی ادامه داد: این طرح در سال‌های گذشته با استقرار تعداد اندکی از روحانیون در روستاهای قم آغاز شد ولی در حال حاضر 38 روحانی در روستاهای این استان استقرار دائم دارند.



حجت‌الاسلام گل‌محمدی از توسعه طرح استقرار روحانی در روستاهای قم خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی‌های انجام شده قرار است تعداد روحانیون مستقر استان قم در سال جاری به 50 روحانی افزایش یابد.



وی به مزیت‌های حضور دائم روحانی در روستاها اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم روستاها به لحاظ بافت روستایی و شغلی که دارند آن گونه که باید با احکام شرعی و اصول و فروع دین آشنا نیستند و وجود یک شخصیت روحانی در روستاها می‌تواند علاوه بر تشریح و تبیین این مسائل، پاسخگوی سایر امورات دینی و شرعی آنها باشد.



وی ادامه داد: در سال گذشته و امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای روحانیون مستقر در نظر گرفته شد تا نسبت به جذب جوانان به برنامه‌های فرهنگی اهتمام بیشتری داشته باشند.



حجت‌الاسلام گل‌محمدی ارائه آموزش‌های مورد نیاز به روحانیون مستقر را ضروری دانست و افزود: امسال دوره‌های آموزشی و گردهمایی‌های مختلفی برای روحانیون مستقر استان قم در نظر گرفته شد تا آموزش‌های لازم به این افراد ارائه شود.